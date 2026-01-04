A lo largo de su carrera profesional, Novak Djokovic ha demostrado ser fiel a sus convicciones y dueño de una personalidad única. El tenista serbio de 38 años causó polémica en repetidas ocasiones por declaraciones; sin embargo, también se muestra atento con el apoyo de los deportistas. Este domingo 4 de enero anunció que ya no es parte de la PTPA (Asociación de Tenistas Profesionales), entidad que se encargaba de velar por los derechos de tenistas.

“Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”, inició en la publicación de la red social ‘X’.

Acto seguido, resaltó las razones por las que se fundó este sindicato: “Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”.

Por último, agregó: “Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”.

Noticia en desarrollo...