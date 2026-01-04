La temporada 2025 significó el fin del vínculo de Jhilmar Lora con Sporting Cristal. El lateral derecho pasó de ser una de las promesas del club a quedar fuera de los planes en el último ciclo. A sus 25 años, quedó como jugador libre y ya encontró un nuevo destino: Gremio Novorizontino. El equipo de la Serie B de Brasil buscará resurgir el mejor nivel del peruano, de la mano de un viejo conocido como Enderson Moreira, quien lo dirigió en su paso por tienda celeste en 2024.

De acuerdo a información del periodista Adriano Savalli, Lora tiene todo listo para jugar en Gremio Novorizontino en la temporada 2026. De concretarse el fichaje, tendrá su primera experiencia internacional en una de las ligas más competitivas del continente, teniendo en cuenta que hay algunos clubes con paso resaltante en la primera división.

Hace algunos años, Jhilmar Lora se colocó como una de las promesas de la Selección Peruana en el puesto de lateral derecho. Su corta edad y convocatoria a la Bicolor generaron gratas impresiones, siendo el reemplazo de Luis Advíncula en un partido del año 2021, por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

En su paso por Sporting Cristal también dejó gratas impresiones, siendo sondeado por un equipo de la Major League Soccer a finales de 2024 y en el 2023; sin embargo, se frustró la operación, quedándose en tienda celeste. A pesar de tener oportunidades, en las últimas temporadas no estuvo a la altura y comenzó a perder espacio entre los elegidos del comando técnico.

El 2025 no fue uno de sus mejores años porque tuvo 21 partidos oficiales entre Liga 1 (Torneo Apertura y Clausura) y Copa Libertadores. En inicios de año, bajo la dirección técnica de Guillermo Farré, tuvo participación activa; sin embargo, con la llegada de Paulo Autuori perdió terreno y hasta dejó de ser convocado, disputando solo tres partidos en el Clausura.

Para Jhilmar, llegar a Brasil significará también una prueba clave en su carrera profesional. Con 25 años, quiere volver a sumar minutos y tener protagonismo, situación que no le fue esquiva en Sporting Cristal porque, desde su debut en 2019, acumuló un total de 151 partidos con dos goles anotados.

¿Cómo quedó Gremio Novorizontino en 2025?

Bajo la dirección técnica de Enderson Moreira, Gremio Novorizontino se convirtió en la opción más atractiva para Jhilmar Lora, a pesar de tener ofertas de Melgar y Cienciano. Tener la confianza del DT, podría ayudarlo a una rápida adaptación en un entorno altamente competitivo.

Moreira, tras su salida de Sporting Cristal en mayo del 2024 debido a los malos resultados, estuvo al mando de Avaí, exequipo de Paolo Guerrero, y América MG hasta que en agosto de este año tomó el mando del ‘Tigre’.

Ojo, Gremio Novorizontino hizo una buena campaña en la Serie B de Brasil, completando 60 puntos y quedando solo a dos de Remo (62), quien tomó el último cupo de ascenso al Brasileirao. Lora llegará a un equipo que, en la temporada 2026, anhela conseguir el boleto a la Serie A.