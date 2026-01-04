De manera sorpresiva, Geray Motta se perfila como una de las apuestas más interesantes de Alianza Lima con miras a este 2026. El joven delantero de 16 años, categoría 2009, se ha sumado a la pretemporada del primer equipo por decisión de la dirección deportiva, tras firmar su primer contrato profesional que lo vincula al club hasta diciembre de 2028. Su ascenso al plantel principal responde a la necesidad de renovar el ataque blanquiazul con talentos formados en La Victoria, especialmente ante el cargado calendario que incluye la Liga 1 y la Copa Libertadores.

La pregunta salta a la vista: ¿Cuáles son los méritos que vieron en Alianza Lima? Pues sus números en divisiones menores son sencillamente impresionantes. Durante la Copa Federación, Motta registró una marca de 50 goles en 47 partidos entre las categorías Sub-14 y Sub-18, demostrando una eficacia de cara al arco poco común para su edad. Recientemente, en octubre del año pasado, brilló en la Adidas Cup Lima, donde se coronó como el máximo goleador del torneo con cuatro tantos, incluyendo un triplete ante el Cruz Azul de México que despertó elogios de la prensa que cubrió dicho evento.

A nivel de Selección Peruana, Geray ha sido una pieza constante en los procesos juveniles. Con la Sub-17, disputó el Sudamericano de la categoría en 2025, sumando presencias ante Paraguay, Chile y Argentina. En total, registra 11 partidos oficiales con las juveniles de la Bicolor, donde además de su rol como centrodelantero, ha mostrado ser polifuncional desempeñándose como mediapunta o extremo izquierdo, aportando un gol y una asistencia en encuentros amistosos previos al torneo continental.

Por todo ello, Motta fue la gran sorpresa en el primer día de trabajos en la pretemporada de Alianza Lima y podría ser una de las alternativas a Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos, quienes se perfilan como los delanteros principales del equipo. Eso sí, sus posibilidades aumentan pues el reglamento de la Liga 1 2026 pide que haya en lista al menos un futbolista nacido de 2007 en adelante, por lo que el joven atacante puede ser tomado en cuenta asiduamente por Pablo Guede.

Geray Motta firmó su primer contrato profesional con Alianza Lima hasta 2028. (Foto: Alianza Lima)

Un aspecto llamativo en Geray Motta es su vínculo con Venezuela, país donde pasó parte de su infancia y formación inicial antes de integrarse plenamente a la estructura de Alianza Lima en 2022. Poseedor de la doble nacionalidad, debido a que su padre es peruano y su madre es venezolana, Motta ha sido seguido de cerca por scouts internacionales, llegando incluso a concretar una pasantía en el Sporting Braga de Portugal.

Eso sí, pese a ser elegible por Venezuela, en la FPF tomaron la delantero y ha sido parte de todas las categorías formativas de la Selección Peruana, incluso siendo capitán en la Sub-17. Por ello, la idea es que pronto tenga la chance de ser parte de la Bicolor mayor y así no pueda tener opciones en caso la ‘Vinotinto’ haga el intento. De todos modos, Motta ha completado gran parte de su formación en el Perú y su prioridad es defender la camiseta nacional.

Lo que Motta puede aportar al primer equipo en 2026 es, principalmente, frescura y una alternativa de gol distinta. Si logra debutar este año, Alianza Lima no solo estaría dando paso a una de sus joyas más valiosas, sino que también consolidaría un proyecto de exportación que ya ha empezado a llamar la atención en el mercado europeo. Junto a Piero Cari (categoría 2007), son los dos talentos jóvenes con opciones de aparecer en las convocatorias del primer equipo.

Ojo, además del joven delantero, Carlos Alvarado y Sebastián Ortega, de la categoría 2009, así como Zait González, Thiago Bocanegra y César Sánchez, de la categoría 2008, también firmaron su contrato profesional con el conjunto íntimo hasta el 2028 y podrán tener apariciones este año en el equipo de Liga 3; en base a su rendimiento y el ojo de Guede, podrían dar el salto al primer equipo pensando a largo plazo.

Geray Motta es capitán de la Selección Peruana Sub-17. (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR