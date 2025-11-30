Desde que la Defensoría del Pueblo advirtió que en Ayacucho no habían registro de reservas de hospedaje ni alimentación para delegaciones deportivas que llegaron al país para disputar los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima-2025 y que la situación significa un riesgo para que el evento se desarrolle con la manera correcta, se supo que esta competencia no iba a estar ajeno a problemas en temas logísticos y de desarrollo. El último caso fue denunciado por Óscar Martínez, de nacionalidad venezolana y delegado técnico en la disciplina de tiro, quien mencionó que se encuentra varado en Lima y tendrá que costearse el pasaje de vuelta a su país al no tener respuesta del Comité Organizador.

El árbitro en mención comentó que de parte de la Federación Peruana de Tiro cumplieron, incluso, con más de lo debido; sin embargo, no puede decir lo mismo del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos. “Con la hotelería hubo muchas complicaciones, la primera noche en el Perú no teníamos hospedaje confirmado, se consiguió un hotel a último momento y ahí pude pasar la noche. Hoy se supone que es mi salida (domingo 30), pero sigo acá y no me dan razón”, declaró el venezolano a través de un video en Instagram.

De hecho, Martínez confesó que su boleto para venir a Perú nunca fue emitido por el Comité Organizador. “Yo tuve campeonato en El Cairo (Egipto) muy pegado al inicio de los Juegos Bolivarianos y solicité un boleto para conectar desde Madrid, pasaron todos los correos para emitir mi vuelo desde Madrid a Lima, llegó el día del viaje y nunca fue emitido”, señaló.

Para dar solución, el delegado técnico tuvo que pagar de su bolsillo para comprar un boleto, aunque luego la Federación Peruana de Tiro le devolvió el monto total. Tras el fin de la competencia de tiro, todos los delegados ya volvieron a sus países menos Óscar Martínez, quien tuvo que pasar más de una dificultad a raíz de una “estafa”.

“Pedí que emitieran un boleto para Venezuela por Copa Airlines, pero lo hicieron por Latam, una aerolínea que no está volando a mi país por los temas conocidos. Pedí que anulen el boleto y piden un reembolso, pero me dijeron que yo tenía que hacerlo. Procedo a contactar a la agencia de viaje, en ese momento busco y ubico al número de teléfono, pero nadie contesta y luego me llevo la sorpresa de que la agencia de viajes no existe”, agregó el juez.

Finalmente, Óscar Martínez comentó que solucionará el tema comprando un boleto con destino a Venezuela con su propio dinero, al no tener respuesta del Comité Organizador. “Todos los jueces ya se fueron a su país y yo sigo esperando aquí, es frustrante el maltrato dejándome varado. Yo veré como hago, cómo resuelvo, pero gracias al Comité Organizador por no solucionarlo. Para mí es un Comité Desorganizador. Es triste y lamentable todo lo que se ha hecho, este país me trató muy bien, pero el Comité Organizador no cumplió conmigo”, agregó el venezolano.

Team Perú fue protagonista en Tiro deportivo en los Juegos Bolivarianos 2025. Foto: Daniel Roa / Prueba Deportiva

