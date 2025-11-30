Va finalizando el 2025 y la mayoría de equipos de la Liga 1, además de asegurar la renovación de sus principales figuras, comenzaron a planificar algunas contrataciones con miras a la próxima temporada. Uno de ellos es Los Chankas, equipo que se quedó al borde de clasificar a la Copa Sudamericana en la última jornada. En ese sentido, el primero en asegurar su continuidad fue el portero Hairo Camacho, quien acabó como titular en el Torneo Clausura. Y el primer jale vendría desde Panamá y se trata de un viejo conocido: el volante Abdiel Ayarza.

Abdiel Ayarza, en su momento una de las figuras de la Selección de Panamá, ya conoce el fútbol peruano gracias a sus pasos por clubes como Cienciano y Cusco FC, y su posible llegada a Andahuaylas representa un refuerzo con experiencia internacional. En sus dos primeras temporadas con el ‘Papá’ anotó 15 goles en 41 partidos. Posteriormente, recaló en Cusco FC, donde marcó 21 tantos en 52 compromisos. En total, su paso por Perú, tanto en Liga 2 como Liga 1, lo destacó como un volante con gol.

En 2024, Ayarza dio el salto al fútbol boliviano al fichar por The Strongest. Sin embargo, su proceso en Bolivia no ha sido sencillo: tras una cirugía de menisco en noviembre del año pasado, quedó varios meses fuera de las canchas. Recién en junio de este año volvió a jugar luego de siete meses de inactividad, dejando en evidencia lo complicado de su recuperación.

Las estadísticas muestran que en 2025 Abdiel Ayarza sumó escasos minutos: esta temporada disputó 9 partidos sumando 135 minutos, sin goles ni asistencias. Esa irregularidad podría dejar en duda si el panameño, en caso de llegar a Andahuaylas, volvería a mostrar ese nivel que tuvo en su primera etapa en el fútbol peruano.

Abdiel Ayarza jugó tres temporadas en Cienciano. (Foto: Liga 1)

Eso sí, Ayarza tiene como objetivo recuperar su mejor versión con el objetivo de volver a vestir la camiseta de su selección, que clasificó al Mundial 2026. El volante ha vestido la camiseta de Panamá desde 2019, con más de 30 convocatorias y 4 goles. En ese sentido, la posibilidad de volver al fútbol peruano también le daría continuidad y visibilidad para anhelar el sueño de entrar en esa ansiada lista. Ojo, no es citado desde 2024.

A pesar de ser mediocampista, Ayarza tiene un promedio de gol poco común para su posición. Sus 30 goles en 67 partidos en Perú lo sitúan como un volante ofensivo con olfato goleador. Además, su altura (1.90 m) y su conocimiento de la altura, por haber jugado en Cusco y La Paz, le dan la chance de adaptarse rápidamente a Andahuaylas.

Su paso irregular en Bolivia tras la lesión, su falta de regularidad en The Strongest en 2025 y la posibilidad de volver al Perú con Los Chankas abren un positivo escenario para que el panameño vuelva a dar un salto de calidad en su carrera. Si llega a la Liga 1 y muestra el nivel que tuvo en Cienciano y Cusco FC, será un interesante fichaje para el medio local.

Los Chankas buscará clasificar a un torneo internacional en 2026. (Foto: Liga 1)

