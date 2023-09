Argentina vs. Samoa se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este viernes 22 de septiembre, en el marco de la fecha 3 del Mundial de Rugby 2023. El duelo se realizará en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne y está programado para iniciar desde las 10:45 a.m. (horario en Perú, 12:45 p.m. en Argentina), bajo la transmisión de los canales de ESPN, Star Plus, DIRECTV y TV Pública. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por Depor. Cabe destacar que los Pumas buscarán reponerse de la derrota ante Inglaterra en su debut en la Copa del Mundo.

Los Pumas ya están en Saint-Étienne, listos para enfrentar a Samoa por el Mundial de Rugby. (Video: Pumas)

Argentina vs. Samoa: posibles alineaciones

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy, Eduardo Bello; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Santiago Grondona, Marcos Kremer, Facundo Isa; Tomás Cubelli (C) y Nicolás Sánchez; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía.

Samoa: James Lay, Seilala Lam, Michael Alaalatoa (c); Chris Vui, Theo McFarland; Taleni Junior Agaese Seu, Fritz Lee, Steven Luatua; Jonathan Taumateine, Christian Lealiifano; Nigel Ah-Wong, Tumua Manu, Ulupano Junior Seuteni, Danny Toala; Duncan Paia'aua.