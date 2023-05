Celtics vs. Heat se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 19 de mayo por el segundo juego de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2023. El choque se llevará a cabo en el TD Garden. El partido está programado para arrancar desde las 6:30 p. m. (hora mexicana) y 7:30 p. m. (hora peruana, colombiana y EE. UU.). Será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de ESPN, Star Plus y NBA League Pass. Revisa todas las incidencias del duelo del viernes en esta nota de Depor. No te lo puedes perder.

VIDEO RELACIONADO

Celtics vs. Heat Final Game 2: Bam Adebayo se va preparando para el segundo juego (Video: Heat).