Egan Bernal volvió a poner el nombre de Colombia en alto, luego de conquistar el pasado lunes la etapa 16 del Giro de Italia 2021 y se convierta en el líder absoluto de la competición. El colombiano vive un brillante momento en su carrera y, este marte, reveló que no descarta la posibilidad de representar a su país en los próximos Juegos Olímpicos de tokio 2020, aunque admitió que es “complicado”.

Bernal está demostrando su poderío en este Giro de Italia. Domina la general con autoridad y ha logrado dos victorias de etapa.

“El plan será correr más conservador, pero si me encuentro bien, lo intentaré. Me gusta el ciclismo al ataque. Tiene que ver con la adrenalina, a veces piensas algo en el autobús y luego sales a tope. El objetivo es no ceder ni en las montañas ni en la crono, aunque con dos minutos y medio sobre el segundo me siento muy cómodo”, dijo Egan, que atendió a los medios en la jornada de descanso del Giro.

El colombiano reconoció que la preparación para el Giro estuvo “muy bien después de todos los problemas físicos” que tuvo anteriormente.

“Si fue lo ideal, no lo sé, pero cambié algunas pautas e hicimos lo correcto en el tiempo adecuado. Mi entrenador se encargó de todo, a él (Xabier Artetxe) hay que agradecérselo. Con lo que teníamos, lo hicimos lo mejor posible”, manifestó.

Tras la última victoria en Cortina d’Ampezzo, Bernal reconoció que los problemas de espalda que arrastraba seguían molestándole.

“No voy a mentir al respecto, hay momentos en los que me fastidia la espalda. No en la última subida. A la salida o en mitad de la jornada y me preocupa cuando viene. Es en la zona del glúteo y la espalda baja y para ello hago fisio todos los días”, comentó.

Después del Giro, “una carrera de mucho desgaste”, Egan Bernal tiene casi decidido que no participará en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de Tokio.

“No estoy seguro todavía de ir o no a Tokio. Dudo que sea lo mejor para mí tras correr el Giro con una lesión. Si voy a los Juegos Olímpicos es para estar al cien por cien y si no, no acudiré. No lo descarto, pero me parece complicado”, subrayó.

“Sobre el Tour, no creo. El Ineos tiene un equipo muy fuerte y ya definido. Prefiero centrarme en la segunda parte de la temporada y fijarme en la Vuelta a España. Primero, concluir el Giro y saber cómo responde mi cuerpo al cansancio. Después, veremos”, concluyó.

Con información de EFE.

