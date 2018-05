El Giro de Italia 2018 se despedirá de suelo israelí este domingo (4:20 am/ESPN) con la tercera etapa de la carrera. Los ciclistas iniciarán el día en Be'er Sheva y acabarán en Eilat, un tramo de 229 kilómetros.

Esta será una etapa ligeramente ondulada en el desierto de Negev, el camino será ancho y pavimentado a través de largos tramos de piedras. En la parte final, habrá un descenso muy ligero hacia el Mar Rojo con cruce de la ciudad antes de la línea de meta.

A pesar de que no ganó la etapa 2, Dennis Rohan es el actual líder del Giro de Italia 2018. El australiano le arrebató el primer puesto al holandés Tom Dumoulin, quien ganó el primer día, y le aventaja ahora en un segundo en la clasificación general individual.

De esta manera, Dennis Rohan puede presumir ya de haber vestido las camisetas de líder de las tres grandes vueltas por etapas, tras hacerlo en el Tour de Francia de 2015 y en la pasada Vuelta a España.



"No estaba especialmente motivado en la salida, pero el equipo me dijo que fuera adelante y me preparó bien (el esprint intermedio), así que fue perfecto", celebró Dennis.