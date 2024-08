Los Juegos Olímpicos no solo son una competición, sino también una celebración del espíritu humano y del esfuerzo constante por alcanzar la excelencia. En ese contexto, la bandera peruana sigue ondeando con orgullo en los escenarios de París 2024. Este martes 30 de julio, el Team Perú sumó su cuarto día de competencia, mostrando resultados importantes y destacando el esfuerzo y dedicación de nuestros compatriotas. En esta jornada, los atletas peruanos Kimberly García y César Rodríguez hicieron historia al alcanzar el cuarto puesto en la maratón marcha por relevo mixto.

Aunque el objetivo era subir al podio y obtener la primera medalla para Perú en este certamen, la dupla nacional se quedó a un paso de lograrlo. A pesar de la desilusión, ambos deportistas mostraron su satisfacción con su rendimiento y agradecieron el apoyo incondicional de los hinchas peruanos.

El primero en hablar con la prensa fue César Rodríguez, quien no ocultó su mezcla de orgullo y frustración. “Estamos muy contentos porque vimos a muchos peruanos alentándonos, y eso nos ayuda bastante,” comentó a Claro Sports. Sin embargo, no pudo evitar expresar su descontento con los jueces. “No estoy tan satisfecho con el resultado; quedamos en cuarto lugar y nosotros estábamos buscando ubicarnos entre los tres primeros,” explicó al respecto.

Rodríguez relató que recibió una amonestación que condicionó su desempeño. “Lamentablemente, esto no se dio y también dependíamos de un juez, que de mí parte creo que no ha sido tan justo. La competencia es así, he tratado de caminar prácticamente para que no hayan más amonestaciones, pero no siempre todo es correcto.”





Kimberly García: orgullo y respaldo





‘Kim’, por su parte, mostró una actitud más conciliadora y de agradecimiento. “Hoy sí lo di todo, era mi última competencia. Estoy satisfecha con mi participación, pero obviamente te quedas con ese sabor amargo de que pudimos haber ganado una medalla. Hemos dado todo,” comentó la atleta.

Del mismo modo, también aprovechó la oportunidad para respaldar a su compañero, destacando el esfuerzo y la dedicación de Rodríguez. “César también dio lo suyo, aún así él diga que no fue así. Estamos felices con el resultado de todas maneras”, añadió, mostrando su compañerismo y espíritu de equipo en todo momento de la competencia.

Ambos atletas coincidieron en su agradecimiento hacia los peruanos que los apoyaron desde la distancia y a quienes estuvieron presentes en París. “Agradezco a todos los peruanos que nos han estado alentando desde lejos y también a los que han estado presentes aquí, en verdad nos han ayudado mucho”, expresó García, emocionada por el respaldo recibido.

Tiempos de Kimberly García y César Rodríguez en la competencia Tiempo individual Tiempo acumulado Clasificación individual Clasificación acumulada César Rodríguez 44m12 44m12s 12 12 Kimberly García 42m12m 1h26m24s 2 4 César Rodríguez 39m56s 2h06m20s 10 6 Kimberly García 45m36s 2h51m56s 2 4

¿Qué atletas de Perú clasificaron a los Juegos Olímpicos París 2024?

Kimberly García (atletismo – marcha atlética)

Evelyn Inga (atletismo – marcha atlética)

Mary Luz Andía (atletismo – marcha atlética)

César Rodríguez (atletismo – marcha atlética)

Luis Henry Campos (atletismo – marcha atlética)

Cristhian Pacheco (atletismo – maratón)

Gladys Tejeda (atletismo – maratón)

Thalía Valdivia (atletismo – maratón)

Luz Mery Rojas (atletismo – maratón)

María Luisa Doig (esgrima – espada)

Juan Postigos (judo – 66 kg)

Lucca Mesinas (surf – shortboard)

Sol Aguirre (surf – shortboard)

Alonso Correa (surf – shortboard)

Stefano Peschiera (vela – Ilca 7)

Florencia Chiarella (vela – Ilca 6)

María Belén Bazo (vela – iQFOiL)

Nicolás Pacheco (tiro – skeet)

Daniella Borda (tiro – skeet)

Inés Castillo (bádminton – individual)

María Bramont-Arias (natación – aguas abiertas 10 km)

Mckenna De Bever (natación – 100 m espalda y 200 m combinado)

Joaquín Vargas (natación – 200 y 400 metros estilo libre)

Adriana Sanguineti (remo – W1x)

Valeria Palacios (remo – LW2x)

Alessia Palacios (Remo – LW2x).

Calendario de deportistas peruanos en Juegos Olímpicos

Jueves 8 de agosto

Mariale Bramont: natación aguas abiertas femenino | 12.30 a. m.

Sábado 10 de agosto

Christian Pacheco: maratón masculino | 1.00 a. m.

Domingo 11 de agosto

Gladys Tejeda: maratón femenina | 1.00 a. m.

Thalía Valdivia: maratón femenina | 1.00 a. m.

Luz Mery Rojas: maratón femenina | 1.00 a. m.

