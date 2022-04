La cara de María Fernanda Reyes es otra desde la semana pasada. Un correo electrónico cambió su día y todos sus planes. Y es que ‘Mafer’ recibió la notificación de que competirá en el Tour Mundial de Longboard (tabla larga). La surfista nacional, que ya planificaba su agenda de eventos internacionales, se emocionó y de inmediato se puso a reacomodar todo, hacer maletas y preparar su visado.

Sus últimos días han sido agitados, entre papeleos por la visa, gestiones con las autoridades deportivas y sus escapadas a las playas de Miraflores. ‘Mafer’ está próxima a viajar a México para un festival de longboard, el cual será su primer evento internacional del año y el único previo al Tour Mundial, que arrancará en mayo. Y quiere que todo salga perfecto: su meta es volver por todo lo alto al circuito mundial.

Desde que tenía 18, María Fernanda ha estado en el Tour Mundial de su modalidad; sin embargo, el año pasado no pudo participar de estos eventos debido a la pandemia. Por ello, quiere regresar, pero para quedarse. La tablista nacional de 24 años conversó con Depor para dar detalles de lo que será su reaparición en la élite del longboard, sus objetivos y qué le depara el año.

¿Cómo te llegó la noticia de tu ingreso al Tour Mundial?

El miércoles me enteré por un correo de que estaba adentro del Tour, más o menos que me las intuía, pero no quería ilusionarme. Por la pandemia, el 2021 fue el único año que no estuve en el circuito mundial y este año estaba con ansias, estaba esperando cómo iban a ser los clasificatorias, hasta que me llegó el correo. Estoy emocionada, porque noticias así te motivan, porque al venir de un año súper difícil de pandemia, de la reactivación que nos ha afectado a todos, saber que estaré en el Tour ha sido bonito. Desde el jueves en la mañana comencé a hacer los trámites de la visa, buscando a la gente del IPD para que me ayuden a agilizar el proceso del visado. La primera fecha será en Australia y es súper caro. Son circuitos fuera de mi calendario, porque no se sabía si yo iba a entrar, porque todavía no daban la noticia. El lunes envié la visa y ya ahorita me estoy yendo a México para un festival de longboard hasta el 4 de mayo, luego regreso, tengo unos días para ir a Australia, así que voy a esperar a que me aprueben el ingreso.

Te cayó de sorpresa entonces...

Ya se había lanzado el calendario una semana antes de que me dijeran que iba a entrar. Se habían lanzado ya las tres fechas (una en Australia y dos en Estados Unidos), se sabía el top 10 que iba a permanecer, pero no se sabía los otros 10 que iban a ingresar de nuevo al Tour. Por la pandemia, que éramos antes como 36, se bajó a 20 participantes, Piccolo (Clemente) y yo salimos del Tour; por eso, estábamos viendo cómo volver a ingresar. Lo usual es que uno haga un clasificatorio en la ‘Segunda División’, al estar ahí dentro del top, uno se ganaba un puesto para el Tour Mundial. Nosotros estábamos compitiendo para volver a ingresar y bueno, feliz de regresar, era lo que más anhelaba.

De los 20 tablistas del Tour, 10 son por el ranking, el resto por diferentes criterios, ¿con cuál de estos entraste?

Son Siete surfistas seleccionados por región, uno designado por la WSL y dos ‘wild cards’ por evento. Yo entré por la región de Sudamérica, el año pasado que fui a competir a Brasil y quedé segunda, como la que ganó ya estaba dentro del top 10, el cupo pasó para mí. SI no fuese de esa manera, igual hubiera ingresado, porque dentro de todo el circuito mundial yo era la sudamericana mejor ubicada.

El anuncio te cae en un momento perfecto, a puertas del inicio de tu calendario...

Sí. Este campeonato no es pagado por el IPD ni por mi federación. Hasta el momento, los eventos que estoy viendo, ninguno me ha dicho cuál va a ser subvencionado. Ya hay cinco fechas confirmadas (tres del Tour Mundial y dos de la segunda división). Son necesarios estos dos últimos campeonatos, porque hay que cuidar el cupo y uno tiene que competir allí por si sale (del Tour), se puede volver a ingresar. De momento, esos son los cinco campeonatos más importantes que tengo del año, sin incluir el Mexifest, que también invitan a los mejores del mundo, pero es un formato totalmente diferente. Es más relajado, pero para mí es un poquito estresante porque no te dicen los puntajes hasta el último día.

No es tu primera vez en el Tour...

Yo entré al Tour Mundial a los 18 años, ahora tengo 24. El año pasado, fue el único año que no estuvo dentro por el tema de la pandemia.

¿Qué expectativas en tu vuelta al Tour?

He estado entrenando, porque me estaba yendo a México, y ahora estoy súper motivada. Solo me queda seguir esperando marcas (sponsors) que me quieran apoyar. Me encantaría salir campeona del Tour, pero es paso a paso, por ahora me concentro en mantenerme en el Tour, ya con eso voy pensando más en grande. Estar dentro del Tour es increíble, porque estoy dentro de las 20 mejores del mundo y no es fácil.

De las 20 integrantes del Tour, ¿cuántas se mantendrían el próximo año?

Lo que te asegura es estar dentro de los 10. De ahí, los demás entrar por región, así normalmente ha sido durante todos los años. Tendría que competir a nivel Sudamérica, puede ser en Perú o Brasil, justo este año habrá dos fechas en Brasil. El primer puesto clasifica al Tour, entonces hay que lucharla para estar dentro del top 10 y seguir siendo una de las mejores del mundo. El objetivo es meterse dentro del top 10, estoy enfocadísima, este año vengo súper motivada.

Ahora ya te paraparas para ir a México...

Sí, va a ser mi primer evento internacional del año, estoy viajando el 16 y el campeonato inicia el 20. Es una fecha super linda, el año pasado fui y quedé dentro del top 10, así que estoy contenta de que me hayan vuelto a invitar. Este campeonato solo entras si te dan una invitación para poder competir.

De seguro estarán otras competidoras del Tour Mundial

Sí, hay varias del Tour que van al Mexifest, este año están yendo muchas más así que se va a poner más reñida la cosa.

¿En cuántos eventos piensas competir después del Tour Mundial?

Ahorita sé que tengo seis eventos, contando el de México. Las tres fechas del Tour y dos de Brasil, de ahí esperar donde serán los clasificatorios para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Este año deberían ser los clasificatorios, estamos esperando la confirmación. Sé que, en Chile, tenemos que estar de cabeza.

El surf va a volver a estar en París 2024, pero solo en la categoría open, ¿aún hay esperanzas de que tu modalidad esté en los Juegos Olímpicos?

Hay noticias del presidente de la ISA, hablando con el Comité Olímpico para que el longboard y SAP estén en los próximos Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028). Ya se está conversando para ingresar. Yo igual todavía soy joven (risas), el sueño está ahí, en el longboard uno puede tener 40 y seguir sobre la tabla, mi deporte me lo permite así que hay que seguir entrenando. En longboard, la experiencia cuenta bastante.

Calendario Tour Mundial Longboard 2022

-Manly Beach en Sidney (Australia) del 16 al 24 de mayo

-Vans Duct Tape Invitational en Huntington Beach (California, Estados Unidos) del 3 al 7 de agosto

-WSL Longboard Championships en Malibu (California, Estados Unidos) del 3 al 13 de octubre

Los dos primeros eventos de la temporada en Manly Beach y Huntington Beach valdrán 5 mil puntos cada uno, mientras que el evento final en Malibú tendrá un valor 10 mil puntos. Los títulos mundiales se determinarán por los puntos más altos en los dos mejores de los tres eventos.