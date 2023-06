ARQUEROS

Renato Solís (25 años)

En 2022 no tuvo mucha participación en Sporting Cristal porque tuvo una lesión delicada que lo mantuvo fuera de las canchas. Ya recuperado, Renato Solís aprovechó la oportunidad que le otorgó Tiago Nunes tras la lesión del entonces titular Alejandro Duarte, en el partido de presentación del equipo cervecero. Solís estuvo a la altura no solo en la Liga 1, sino también en la Copa Libertadores, siendo uno de los artífices de que Cristal llegue a fase de grupos y hoy tenga chances matemáticas de meterse a octavos de final o, en su defecto, en la Copa Sudamericana. Hasta el momento no ha sido considerado por Juan Reynoso, pero está en un nivel, incluso, superior a lo que vienen mostrando los convocados José Carvallo y Carlos Cáceda.

ARQUERO EDAD EQUIPO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE MINUTOS RENATO SOLÍS 25 CRISTAL 13 13 0 1170

Renato Solís evitó que River Plate se lleve un triunfo en Lima, por la Copa Libertadores.

Aparte de Solís, también hay arqueros que piden a gritos una oportunidad. Franco Saravia alterna el arco de Alianza Lima con Ángelo Campos y ha sido clave en la campaña que llevó al equipo blanquiazul a ganar el Torneo Apertura. Ángel Zamudio, de Sport Huancayo, es otro que viene mostrando regularidad en el ‘Rojo Matador’, al igual que Diego Enríquez, cedido por Cristal a Binacional y donde encontró la continuidad que todo guardameta necesita para consolidarse.

ARQUERO EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS DIEGO ENRÍQUEZ 21 BINACIONAL 17 0 1530 ÁNGEL ZAMUDIO 26 SPORT HUANCAYO 17 0 1530 FRANCO SARAVIA 24 ALIANZA LIMA 11 0 990

DEFENSAS

Paolo Reyna (21 años)

Hace tres temporadas viene siendo indiscutible como lateral zurdo de Melgar. Paolo Reyna tuvo su pico de rendimiento en 2022, cuando ganó con Melgar el Apertura y llegó a semifinales de la Copa Sudamericana. Es por eso que Juan Reynoso lo convocó por primera vez a la selección e hizo su debut en el amistoso frente a Bolivia . Esta temporada no ha tenido mucha continuidad debido a que una lesión lo marginó algunas fechas, pero ya está recuperado y enfocado en hacer un buen Clausura y pelear el pase a la Sudamericana con el ‘León del Sur’. Su nombre ya ha sido voceado en equipos del exterior.

DEFENSA EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS PAOLO REYNA 21 MELGAR 7 1 628

Paolo Reyna debe recuperar el nivel que le permita luchar un lugar en la selección con Marcos López y Miguel Trauco.

Si bien la defensa de la selección peruana tiene varios nombres, sobretodo en la zaga central, en Liga 1 hay jóvenes que vienen siendo observados por el comando técnico del ‘Cabezón’. Renzo Garcés, Arón Sánchez, Roberto Villamarín, Freddy Yovera, Piero Guzmán, Joao Montoya y Franco Medina han sido considerado a los microciclos. Algunos son titulares en sus equipos, mientras que otros vienen alternando.

DEFENSA EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS ALEC DENEUMOSTIER 24 MELGAR 15 0 1350 GIANFRANCO CHÁVEZ 24 CRISTAL 15 0 1340 RENZO GARCÉS 27 VALLEJO 14 0 1233 ARÓN SÁNCHEZ 20 CANTOLAO 13 0 1140 ROBERTO VILLAMARÍN 25 BINACIONAL 9 1 803 FREDDY YOVERA 22 CUSCO FC 7 5 591 MARCO SARAVIA 24 UNIVERSITARIO 5 4 462 PIERO GUZMÁN 23 UNIVERSITARIO 3 4 366 JOAO MONTOYA 21 ALIANZA LIMA 3 1 165 FRANCO MEDINA 23 CIENCIANO 1 3 146

VOLANTES

Joao Grimaldo (20 años)

Desde 2022 viene teniendo continuidad y relevancia en Sporting Cristal. Joao Grimaldo tiene la aceptación y es pieza clave en el armado de Tiago Nunes. Está en una etapa de su carrera donde tiene que dar ese salto de calidad que necesita para llegar a la selección. Su rendimiento es parejo tanto en Liga 1 como en la Copa Libertadores, donde incluso ha sido clave con algunas asistencias. Solo le falta sumarle gol para decir que estamos frente a un futbolista completo . No nos debe extrañar que, si mantiene y mejor su nivel, lo veamos pronto con la bicolor.

VOLANTE EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS JOAO GRIMALDO 20 CRISTAL 11 4 1035

Joao Grimaldo lleva un gol y tres asistencias en la Copa Libertadores.

Jairo Concha (24 años)

Fue pieza clave en la consecución del último bicampeonato por parte de Alianza Lima. Jairo Concha fue indiscutible con Carlos Bustos en 2021 y con Guillermo Salas en 2022. Eso lo llevó a ser considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana. Si nos remontamos al pasado, fue sparring de la bicolor en Rusia 2018. Lo cierto es que el 2023 de Concha no ha sido el que esperaba. Perdió la titularidad y con ello la posibilidad de ser fichado en el exterior y seguir en la selección. Pero nadie discute sus condiciones y, si puede competir en el equipo blanquiazul por una oportunidad, las puertas de la selección estarán abiertas para él.

VOLANTE EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS JAIRO CONCHA 24 ALIANZA LIMA 11 4 1011

Jairo Concha fue convocado a la selección por última vez en 2022. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

Piero Quispe (21 años)

Apareció en 2021 y desde entonces su nombre ha sido mencionado muchas veces. Piero Quispe ha tenido altas y bajas en lo que va de su corta carrera. En 2022 mostró su mejor versión, al punto de jugar todos los partidos de la temporada con Universitario de Deportes. Este año empezó como suplente con Carlos Compagnucci, pero con Jorge Fossati recuperó la confianza y eso lo tradujo en el campo. Su mejor momento fue cortado por una lesión que lo alejó unas fechas. Ya se encuentra recuperado, pero buscando reencontrándose con su mejor nivel. Ya fue considerado por Juan Reynoso en la selección donde tuvo minutos en el amistoso frente a Bolivia.

VOLANTE EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS PIERO QUISPE 21 UNIVERSITARIO 11 4 875

Piero Quispe viene jugando la Liga 1 y Copa Sudamericana con la ‘U’. Video: GolPeru.

La volante tiene varias alternativas locales. Kevin Quevedo, Martín Távara, Jostin Alarcón y Yuriel Celi tienen que mostrar lo mejor de su repertorio para volver a la bicolor. Otros jugadores, como Fernando Pacheco, Jesús Castillo y Franco Zanelatto, vienen mostrando fecha a fecha que quieren ser considerados.

VOLANTE EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS ANDY POLAR 26 BINACIONAL 18 0 1416 MARTÍN TÁVARA 24 CRISTAL 11 4 1076 ALEXIS ARIAS 27 MELGAR 12 4 1060 KEVIN QUEVEDO 26 GARCILASO 13 1 992 FERNANDO PACHECO 23 MUNICIPAL 10 0 819 JESÚS CASTILLO 27 ALIANZA LIMA 6 8 660 JOSTIN ALARCÓN 20 CRISTAL 5 8 649 FRANCO ZANELATTO 23 ALIANZA LIMA 6 6 638 JHAMIR D’ARRIGO 23 MELGAR 2 13 469 YURIEL CELI 21 UNIVERSITARIO 0 6 81

DELANTEROS

Matías Succar (24 años)

Perú precisamente es un país al que no le sobran delanteros. Y desde la aparición de Matías Succar en Deportivo Municipal, en 2020, hubo mucha ilusión. Incluso fue considerado por Ricardo Gareca en la convocatoria inicial para las Eliminatorias 2022, aunque nunca llegó a tener minutos. Luego emigró y se perdió de la órbita. El año pasado decidió regresar y en Mannucci viene teniendo continuidad y está reconciliándose con el gol. Hoy tiene por encima a Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero y Alex Valera, pero su juventud le ayuda de cara a lo que se viene .

DELANTERO EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS MATÍAS SUCCAR 24 MANNUCCI 15 1 1255

Matías Succar lleva 5 goles en la Liga 1 2023. Video: GolPeru.

Luis Iberico (25 años)

La continuidad de ‘Luiki’ lo hace un futbolista valioso. Si bien hoy juega más por los costados, Luis Iberico conoce muy bien la posición de delantero. Así fue goleador del Sub15 en 2013 y también el año pasado con Melgar. Algunos equipos de la capital han mostrado interés por tenerlo, pero Iberico ha preferido continuar en el ‘Dominó'. Pese a que no ha tenido la continuidad del año pasado por una lesión, es indiscutible para Mariano Soso y ya ha sido parte de la selección peruana, tanto con Gareca como con Juan Reynoso.

DELANTERO EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS LUIS IBERICO 25 MELGAR 12 1 938

Luis Iberico suma dos goles con la selección peruana.

DELANTERO EDAD EQUIPO TITULAR SUPLENTE MINUTOS FABRIZIO ROCA 21 SPORT BOYS 12 1 938 DANIEL RIVERA 25 UNIVERSITARIO 8 5 629 RELY FERNÁNDEZ 25 UTC 7 8 491





