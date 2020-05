Los dos capítulos más recientes de The Last Dance, liberados este lunes en Netflix han detallado, entre otras cosas, el primer acercamiento que tuvo Kobe Bryant con Michael Jordan en la NBA, y como este fue la inspiración de ‘Black Mamba’. El encuentro que detalla el documental ocurrió en el ‘Juego de las Estrellas’ en 1998.

Ya para ese entonces, a Bryant -con 19 años- ya se le catalogaba como sucesor de Michael Jordan. Sin embargo, el primer gran duelo entre ambos se dio un año antes, en 1997.

Kobe ya tenía dos partidos contra los Chicago Bulls de Jordan, pero el choque de 1997 es el “primer gran duelo entre ambos" porque los dos lideraron a sus equipos. Si bien esa vez la victoria fue para los ‘Toros’ -que se perfilaban para otro título más-, el público quedó sorprendido por el juego de ‘Black Mamba’, con la camiseta de Los Angeles Lakers.

El 27 de diciembre de 1997, justo un año después de su primer cara a cara, Bryant brilló casi al mismo nivel que Michael. Esa vez, el ’23′ de los Bulls anotó 36 puntos, solo tres menos (33) que el joven Bryant de 19 años. Esto marcó el inicio de una nueva etapa en la NBA y el comienzo de una amistad entre ambos.

"Es como mi hermano mayor. De verdad que odio tener discusiones sobre quién ganaría un uno contra uno (contra Michael). No se dan cuenta que si he llegado a algo es gracias a él. No tendría cinco campeonatos sin él, porque fue él quien me enseñó y me dio grandes consejos”, fueron las palabras de Kobe en The Last Dance, dicha entrevista fue grabada poco antes de su fallecimiento a inicio de año en un accidente aéreo.

