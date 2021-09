NFL 2021: fecha, horarios, canales y calendario para ver la Semana 1 de la temporada regular

La espera por fin terminó. Luego de más de siete meses sin fútbol americano, la NFL regresa con su temporada 2021, la cual promete desde la Semana 1. Y es que esta campaña será la más larga de la historia con 18 semanas de fase regular y el primer partido será este jueves 9 de septiembre

Como ya es costumbre en la NFL, el campeón abre la temporada, por lo que nadie querrá perderse el banderazo de bienvenida que hará Tom Brady, quien se presentará como siete veces ganador del Super Bowl. ‘The Goat’ estará con los Tampa Bay Buccaneers ante uno de los equipos más populares, los Dallas Cowboys.

De la mano de Tom Brady, los Buccaneers buscarán repetir el título del Super Bowl en 2022 y qué mejor manera de soñar con ello que buscar la victoria en su primer partido de la temporada. El duelo ante los Cowboys será el 9 de septiembre, a partir de las 7:20 de la noche (hora mexicana), en el Raymond James Stadium.

Si bien la responsabilidad de lograr la victoria esta en el lado de los Buccaneers, los Cowboys también tendrán cierta presión. El equipo de Dallas, que hace más de un cuarto de siglo no juegan el Super Bowl, deberán confiar en su ofensiva, compuesta por Prescott, Elliott y Amari, para dar la sorpresa.

Por su parte, los ‘Bucs’ depositarán su confianza en el legendario Tom Brady, quien estará acompañado por Chris Godwin, Mike Evans y Antonio Brown como receptores abiertos, su eterno amigo Rob Gronkowski desde el ala cerrada y un backfield compartido por Ronald Jones II y Leonard Fournette.

Tras este primer duelo que abrirá el telón de la temporada 2021 de la NFL, los demás partidos se celebrarán el fin de semana en su mayoría, a excepción de una que será el próximo lunes. Algunos de los duelos que destacan son: Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans vs Arizona Cardinals, Kansas City Chiefs vs Cleveland Browns y el New Orleans Saints vs Green Bay Packers.

Calendario de partidos de la semana 1 de la NFL: horarios y canales

Jueves 9 de septiembre | Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers | 7:20 pm (horario mexicano), 8:20 pm (ET) / ESPN / Canal 9 Televisa

Domingo 12 de septiembre | Philadelphia Eagles vs Atlanta Falcons | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | NY Jets vs Carolina Panthers | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | Minnesota Vikings vs Cincinnati Bengals | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | San Francisco 49ers vs Detroit Lions | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports / Afizzionados

Domingo 12 de septiembre | Seattle Seahawks vs Indianapolis Colts | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | Jacksonville Jaguars vs Houston Texans | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | Arizona Cardinals vs Tennessee Titans | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | LA Chargers vs Washington Football Team | 12:00 pm (horario mexicano), 1:00 pm (ET) / Sky Sports

Domingo 12 de septiembre | Cleveland Browns vs Kansas City Chiefs | 3:25 pm (horario mexicano), 4:25 pm (ET) / NFL Game Pass

Domingo 12 de septiembre | Green Bay Packers vs New Orleans Saints | 3:25 pm (horario mexicano), 4:25 pm (ET) / NFL Game Pass

Domingo 12 de septiembre | Miami Dolphins vs New England Patriots | 3:25 pm (horario mexicano), 4:25 pm (ET) / NFL Game Pass

Domingo 12 de septiembre | Denver Broncos vs NY Giants | 3:25 pm (horario mexicano), 4:25 pm (ET) / NFL Game Pass

Domingo 12 de septiembre | Chicago Bears vs LA Rams | 7:20 pm (horario mexicano), 8:20 pm (ET) / Sky Sports

Lunes 13 de septiembre | Baltimore Ravens vs Las Vegas Raiders | 7:15 pm (horario mexicano), 8:15 pm (ET) / NFL Game Pass