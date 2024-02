Este lunes 5 de febrero, no te pierdas el emocionante enfrentamiento entre Nicaragua vs. Curazao por la Serie del Caribe 2024. El juego está programado para las 10:30 a.m. (hora local y Perú, 9:30 a.m. de México) y podrás seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN+ para Latinoamérica. Además, la transmisión estará disponible por el canal Viva Nicaragua. En esta nota de Depor mantente al tanto con el minuto a minuto más completo, lleno de todas las incidencias y estadísticas relevantes. Descubre aquí los canales de TV y horarios del juego.

Así fue el dobletazo de Norlando Valle en su último juego (Vídeo: @selebeisbolnic)

Nicaragua vs. Curazao: lineups probables

: Jairus Richards CF, Benjamín Alegría SS, Francisco Peguero RF, Raudy Read 1B, Elián Miranda BD, Melvin Novoa C, Cheslor Cuthbert 3B, Jesús López 2B, Norlando Valles, LF. Curazao: Roger Bernadina LF, Jurickson Profar CF, Didi Gregorius 3B, Wladimir Balentien BD, Ademar Rifaela RF, Jonathan Schoop 2B, Sharlon Schoop 1B, Hendrik Clementina C, Andrelton Simmons SS.