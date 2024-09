Desde el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas (Surco), Nicolás Pacheco representó al Perú con éxito, obteniendo la medalla de oro en la competencia que se está realizando en nuestra capital. El deportista peruano, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, se consagró en el primer lugar de la modalidad de skeet en el Campeonato Sudamericano 2024 de Tiro. En la final, se enfrentó a dos fuertes competidores: los chilenos Joaquín Irigoin y Matías Martínez, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. ¡Enhorabuena, Nico!

A través de sus redes sociales, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) destacó el triunfo del deportista peruano de 30 años, quien una vez más nos coloca en lo más alto del podio tras registrar 54 aciertos de 60 posibles. Por su parte, sus rivales, Joaquín Irigoin y Matías Martínez, acompañaron al tirador nacional en el podio continental con marcas de 36 y 46 puntos, respectivamente.

Tras recibir las felicitaciones y posar con la presea, Pacheco se animó a dar algunas palabras en medio de toda la algarabía. El doble diploma olímpico resaltó que la disputa contra los chilenos no fue nada sencilla. “La competencia fue muy reñida, especialmente la final, que resultó ser bastante difícil. Quería cerrar el año con una buena actuación, y lo logré. Todo salió bien; mi preparación realmente dio frutos”, expresó a TVPerú Noticias.

Asimismo, el tirador peruano reveló que conseguir el título tuvo un significado especial al lograrlo en casa (la competenci se realizó desde el 21 al 25 de septiembre), rodeado de su gente. “Estoy muy feliz de haber ganado aquí en casa, rodeado de mi familia y amigos que siempre me apoyan. Esta victoria es un premio para ellos, un regalo que se merecen, ya que su apoyo ha sido fundamental en mi camino hacia los Juegos Olímpicos”, manifestó Nicolás con emoción.

Es relevante señalar que el campeón no fue el único representante del Perú en el torneo, ya que cuatro colegas más también destacaron en la competición, logrando importantes resultados. Las duplas formadas por Liz Carrión y José Ullilen, así como Annia Becerra y Marko Carrillo, lograron ocupar el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la categoría de equipo mixto.

Además, este Sudamericano de Tiro tiene un significado especial, ya que actúa como un evento preparatorio para el ISSF Junior World Championship Lima 2024 (Campeonato Mundial Júnior), que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 7 de octubre en el mismo lugar, el Polígono de Tiro de la Base Aérea FAP Las Palmas. Este campeonato mundial es una oportunidad importante para los jóvenes tiradores, y la reciente competencia sudamericana les permite medir su nivel y afinar sus habilidades antes de enfrentar a competidores internacionales.

Por otro lado, es importante recordar que Nicolás Pacheco se ubicó en el sexto lugar en los últimos Juegos Olímpicos 2024 que se realizaron en París, lo que le valió un diploma olímpico, el segundo de su carrera, luego del que obtuvo en Tokio 2020, donde quedó octavo. “Lograr mi segundo diploma olímpico confirma que estamos haciendo bien las cosas, y solo faltan detalles para conseguir el sueño que tengo desde chico, que es ganar la medalla para mi país”, expresó anteriormente tras llegar al Perú desde Francia.





Nicolás Pacheco y su llamado al autoridades

El tirador peruano habló en Depor sobre lo que su participación en los Juegos Olímpicos de París, así como hizo un feedback de lo que han sido estos 17 años de carrera deportiva profesional. Y, claro, para tener más representantes nacionales en el futuro, Pacheco pide “cambiar la política deportiva en el país”, a la espera de una mayor inversión en todas las disciplinas en el Perú.

¿Cómo te has sentido estos días, el apoyo del público, sientes que ha cambiado la perspectiva?

Sí, definitivamente creo que ha cambiado la perspectiva del público peruano en general sobre el deporte polideportivo. No me esperaba tener esta acogida, este recibimiento sobre todo sin haber logrado el sueño que tenía desde chico que es regalarle una medalla olímpica para mi país. Estaba preparado para lograrlo, llegué preparado y sabía que no iba a ser fácil. Estaba seguro que sí lográbamos esa medalla, iba a tener un gran impacto en el país como lo tuvo Stefano (Peschiera), que de verdad hizo algo histórico para el país. Pero la verdad que no me esperaba tener esta acogida, este recibimiento de la gente sin haberlo logrado, sin quitar mérito a lo que he hecho porque creo que también es algo histórico, después de 32 años un deporte tan importante y históricamente tan importante a nivel de juegos olímpicos como el tiro después de 32 años volvió a una final olímpica. Creo es algo meritorio y por más que en el momento no lo vi así este recibimiento me han hecho abrir los ojos para darme cuenta que sí fue algo meritorio y algo que se ha reconocido mucho en mi país.

¿Cuanto crees que has cambiado desde tu primer ciclo olímpico?

En verdad, es mi cuarto ciclo olímpico. Fui a Londres muy joven, no estaba planificado que vaya; me perdí la clasificación a Río por un plato; Tokio 2020, logré el diploma olímpico también. No muchos lo saben, logré un puntaje que me metía directo a una final, pero lamentablemente una decisión un poco polémica de un juez me quitó esa posibilidad, me obligó a ir a muerte súbita y no lo supe aprovechar. Y, bueno, ahora logré un sueño también que era estar en una final olímpica y estuve muy cerca de cumplir el sueño de una medalla.

Has tenido dos bronces en los Juegos Panamericanos y ya dos diplomas olímpicos...

Desde que comencé en este deporte, tenía claro mi sueño que era obtener una medalla olímpica. De repente no era tan realista, hoy día ese sueño sigue intacto, cada vez se arraiga más en mí, cada vez estoy más cerca. No sé si se va a dar en Los Angeles, pero voy a dar todo de mí para hacer la mejor preparación: primero para clasificar que es muy difícil en nuestro deporte y una vez que logre esa clasificación, dar todo de mí para llegar en mi mejor versión. Lo logré en Tokio y lo logré ahora también en París 2024. Estas dos diplomas olímpicas que también estoy evolucionando para mantenerme en ese nivel.

Para los próximos Juegos Olímpicos, vas a llegar un poco más recorrido. ¿Es una ventaja para ti?

No se si una ventaja porque al final los otros también tienen esa experiencia, muchos han participado en más de un juego olímpico. Para mí es una gran experiencia y me ha ayudado muchísimo para seguir creciendo.

¿Cómo ha cambiado el apoyo por parte del IPD?

Si bien es cierto hemos tenido apoyo, no te puedo decir que no. Pero el apoyo no es continuo, es puntual para algunos eventos. Empezó un poco mejor para los Juegos Panamericanos de Santiago, donde logré la medalla y la clasificación. Luego incrementó con mi clasificación a los Juegos Olímpicos, pero no fue continuo durante todo el ciclo olímpico. Tampoco es el mejor apoyo que hemos tenido. Considero que mi mejor apoyo que he tenido fue para los Juegos Olímpicos de Tokio, empezando con los Juegos Panamericanos Lima 2019 y luego con el Programa Tokio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Terminaron los Juegos Olímpicos y ese apoyo se cortó prácticamente a cero. Hoy tenemos un nuevo presidente del IPD, he podido conversar con él y las ideas que tiene, los proyectos que tiene son muy esperanzadores, nos ha dicho que quieren darnos el apoyo con continuidad pro todo el ciclo olímpico. Primero espero y pido que le den continuidad porque es la única forma de poder planificar este ciclo olímpico y no tener tantas dificultades para lograr nuestra preparación.

¿Qué le falta a Perú para llegar a esa ansiada medalla de oro?

Yo siempre digo que competimos contra el mundo, no competimos contra los deportistas, estos deportistas tienen un gran respaldo, un gran apoyo, son como industrias del deporte. Me hicieron una pregunta por qué hay países que tienen muchos clasificados olímpicos y Perú solo 26 y yo te respondo con esta pregunta ¿El apoyo que recibimos es proporcional a los objetivos que tenemos los deportistas? Y la otra pregunta es comparándonos con potencias y, sin ir muy lejos, países como Chile habría que ver si el apoyo que nos dan está a ese nivel. Yo creo que tiene que cambiar la política deportiva, tiene que haber más apoyo al deporte. Los logros que hemos tenido, ahora si bien es cierto hubo apoyo del estado la mayoría son por esfuerzos personales y apoyo de la familia. Si yo analizo todo el camino para llegar acá es una preparación de cuatro años, pero en verdad es de toda una vida. Yo tengo 17 años de carrera deportiva, probablemente 15 o 14 en la alta competencia. Te puedo asegurar que más de la mitad de esa carrera fue por apoyo de mi familia.

Nicolás Pacheco se instaló en la gran final de tiro deportivo modalidad skeet masculino al clasificar en el shoot off.





