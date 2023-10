Una jornada inolvidable. El surf peruano se llevó los aplausos de los espectadores de los Santiago 2023, luego de las tres medallas de oro que alcanzaron Lucca Mesinas, ‘Piccolo’ Clemente y Mafer Reyes. Con estos triunfos, Perú trepó unos escalones en el medallero: tiene seis preseas de oro y superó a Chile y Ecuador, quienes registran cinco y cuatro, respectivamente. Cabe señalar que por ahora también sumamos dos de plata y trece de bronce desde el inicio de los Panamericanos. Ojo, nuestros compatriotas, Hugo Ruíz, Cristhian Pacheco y Kimberly García, en los días previos también se ubicaron en lo más alto del podio.

La jornada de surf arrancó desde muy temprano y la primera en competir fue Vannia Torres en el enfrentamiento previo a la final de SUP Surf Femenino contra la colombiana Isabella Gomez Brady, donde finalmente se hizo acreedora de la medalla de bronce. Seguido se dio la participación de Miguel Tudela, en la categoría Shortboard frente a Lucca Mesinas. Ambos competían para su clasificación a la final, siendo el primero el que se quedó con la presea de bronce, mientras que el segundo alcanzó la presea dorada.

En paralelo también se disputó las rondas finales en la modalidad Longboard de Surf, siendo Benoit ‘Piccolo’ Clemente y María Fernanda Reyes nuestros máximos exponentes. En el caso del primero, supo imponerse con toda superioridad al chileno Rafael Cortez, dominando su heat de principio a fin sin pasar ningún contratiempo. Con un puntaje total de 12.16, Clemente festejó con toda la delegación la cuarta medalla de oro.

‘Mafer’, por su parte, no la tuvo sencilla. Su rival en la final, la brasileña Chloé Calmon, comenzó mejor, mientras que nuestra compatriota tuvo que esperar más de media hora una buena ola. Cuando llegó el momento, a minutos de que finalice la competición, cogió una que le permitió elevar su puntaje en el último heat, adueñándose así de la quinta presea dorada. “No tengo palabras, fue la última ola. He entrenado fuerte para este momento. Chloe (Calmon) es una gran competidora, está entre las mejores del mundo. No tengo palabra”, dijo.

Con estos triunfos, solo quedaba esperar la participación de Mesinas frente al venezolano Francisco Bellorín. Luego de los heats, los puntajes quedaron así: el 13.16 de Lucca contra el 9.10. de ‘Lolo’, con lo que la delegación peruana alcanzó su sexta presea dorada en territorio chileno. Cabe señalar que Mesinas también fue campeón Panamericano en Lima 2019, por lo que con esta medalla en Santiago 2023 alcanzó el bicampeonato y se coronó como uno de los mejores en su categoría. Asimismo, con el boleto a los JJ.OO. en la capital de Francia.

Premio para los medallistas

Es necesario mencionar que el Instituto Peruano del Deportes (IPD) premiará a los mejores deportistas con una recompensa monetaria, según el tipo de medalla. Los atletas recibirán 80 mil soles por cada medalla de oro, 60 mil soles por la de plata y 30 mil soles por la de bronce. Ojo, el premio se acumulará en caso sumen más de una presea. hasta el momento, Perú acumula seis de oro (incluyendo las que ganaron el ciclista Hugo Ruíz, el maratonista Cristhian Pacheco y la marchista Kimberly García), dos de plata y trece de bronce ( ver nota de medallero ).





