Verlo en un coliseo con la soltura que muestra en cada levantamiento, nos hace pensar que es un experto en la categoría. Sin embargo, para poder acceder a los Juegos Panamericanos tuvo que realizar una dieta estricta para tener el peso ideal de 61 kg: “ Tuve que decidir si subir o bajar. Era 73 o 61. Opté por bajar como 7 kilos . Estaba más accesible de acuerdo a mis marcas y era algo que tenía mejores posibilidades de poder llegar”.

Ante público de todos los países, tuvo la oportunidad de colgarse la medalla de bronce en el pecho, a pocos días de iniciar las competencias. Bardales es el claro ejemplo de constancia que, mediante entrenamientos y disciplina, se muestra enfocados en lograr todas sus metas.

Luis David Bardales logró medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. (Foto: AFP)





Entiendo que llegar a los Juegos Panamericanos no ha sido fácil para ti...

Este año ha sido muy duro. Estuve bien preparado, pero en abril me enfermé y bajó mi rendimiento. Fui a prepararme a Colombia para disputar los Juegos Panamericanos y valió la pena. Tuve neumotorax en el pulmón izquierdo. Hice terapia y me pusieron electropuntura en la espalda y me perforaron el pulmón. Estuve como dos meses sin actividad. Después tuve cálculos. Todo me vino y me costó bastante recuperar mis resultados.

¿La enfermedad que tuviste afectó en tu rendimiento de los Panamericanos?

Muy aparte de haber estado mal, estaba bien físicamente. Pude haber peleado más, pero soy justo que me anularon un movimiento, por lo que me quitaron la medalla de plata. Estoy contento con el resultado y también la medalla que gané.

Todavía no llegas a París 2024, ¿qué es lo que te falta?

Me quedan dos eventos: uno es en febrero y el otro en abril para poder clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. Tengo que mejorar las marcas.

¿Qué caracteriza a David Bardales en Levantamiento de pesas?

Mi fuerte es el envión, mejoré mi arranque. Los peruanos somos fuertes y siempre peleamos. Por lo que estuve mal no pude recuperar mi envión, pero el arranque si estoy perfecto.

Shoely Mego es tu pareja, pero también compañera en la disciplina: ¿cuánto te apoyo en este proceso?

Ella siempre ha estado ahí para apoyarme porque estaba desanimado. He tratado de levantarme porque siempre las competencias son las que te dan mayores motivaciones. Tuve que prepararme bien físicamente porque la competencia requiere todo y la adrenalina da mejores resultados.

¿Qué se viene para ti? Queda menos de un año para los Juegos Olímpicos

Mi mayor objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es corto el tiempo, pero voy a dar el máximo. Físicamente puedo lograr las marcas. Antes de enfermarme si estaba mejor, pero veo que sí puedo lograrlo. Solo me quedan pocos eventos para poder lograr la clasificación.





