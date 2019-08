Perú suma una medalla de plata: Vania Torres peleó hasta el final con Isabella Gomez en SUP Surf en Lima 2019

Ella iba por el oro, pero no se pudo. Las olas no la acompañaron y el tiempo le restó crédito. Vania Torres hizo un buen cierre en el Heta final, pero cayó ante Isabella Gomez en Stand Up Paddle Surf y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Complejo Punta Rocas.

No tuvo el inicio que hubiese querido, se cayó en la primera ola que cogió, pero nunca se desanimó. Esperó bien su oportunidad, con paciencia y mucha concentración, pero las olas no llegaban y si lo hacían, no acompañaron como hubiesen querido ambas tablistas.

Y eso lo dejaron claro las mejores olas que puntuaron ambas surfistas. Para Vania, 5.67 y 4.27 fueron las dos mejores olas que hizo. La colombiana, por su parte, Isabella hizo 5.50 y 5.23. Una situación que le hizo manejar el Heat con más tranquilidad que a Vania, quien hacia el final del mismo realizó un gran performance, pero no sumó el puntaje que necesitaba.

Con este resultado, Vania sumó una medalla de plata más, la tercera de Perú, en estos Juegos. Aún quedan Longboard femenino (Mafer Reyes) y masculino (Piccolo Clemente); y Surf Open en ambas ramas también (Daniella Rosas y Lucca Mesinas).

