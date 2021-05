Estar en una cancha desde muy temprano le hizo recordar sus tiempos como deportista y entrenador. Gustavo San Martín, hoy presidente del Instituto Peruano del Deporte, estuvo el domingo, desde temprano, en la maratón que clasificó a Jovana de la Cruz a los Juegos Olímpicos de Tokio y el lunes a las 5:50 de la mañana en los entrenamientos del rugby en Villa María del Triunfo.

Aún con los reflectores en la cancha de rugby que eliminan la oscuridad, observa los entrenamientos de las rugbiers, mientras poco a poco se abre la claridad de la mañana.

“Es importante que el rugby reinicie los entrenamientos en un escenario tan bonito que se hizo con motivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. En este momento las condiciones están dadas y solo apostamos por los deportistas con el compromiso de las federaciones porque son los deportistas quienes nos representan para conseguir medallas o dejar bien en alto el nombre del país. Ahora, levantarse a las 6:00 de la mañana no es fácil”, indicó el titular del IPD.

“Siempre digo que el deporte no es solo fierro y cemento, si no tener el compromiso de nuestros deportistas que siguen un proceso que no solo es ganar medallas, sino trabajar bien, que tengan bases de entrenamientos y acortar la brecha con las regiones”, señaló San Martín.

“La clasificación para Tokio 2020 continúa para varios deportes. Vamos 21 deportistas de 10 deportes y lo más importantes que son clasificaciones directas que se ganan en la cancha, por mérito propio. En ese sentido hemos superado otro número de delegaciones en anteriores Juegos. Aspiramos a ganar medalla en Tokio”, agregó.

Es importante destacar que gracias a la continuidad de trabajo del IPD con las Federaciones Deportivas y el Programa de Apoyo al Deportistas (PAD) y el Programa Vamos con Tokio, tenemos 21 clasificados a los Juegos Olímpicos sin contar con Daniela Macías que espera ratificación de la Federación Internacional de Bádminton y dos nadadores nacionales por cuota que sumarían 24 atletas hasta el momento.

“Falta definir karate, judo, surf en el Mundial de El Salvador, patinaje en skateboarding con Angelo Caro, falta cerrar algunos cupos de atletismo en marcha y nuevo fondo”, subrayó el presidente del máximo ente rector del deporte.

Sobre la clasificación de Jovana de la cruz a los JJ.OO. de Tokio indicó que “tiene un bebé de un añito y es una deportista de alto rendimiento. Ella ha ganado su derecho en la cancha y la hemos invitado a pertenecer al Programa Vamos con Tokio desde ya porque necesitamos que se prepare bien para los Juegos y que cuente con la preparación de su entrenador personal”.