Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 14 de la carrera entre San Vicente de la Barquera - Oviedo

Vuelta a España 2019 EN VIVO ONLINE | Sigue etapa 14 de la carrera que se disputará este sábado 7 de septiembre, desde las 05:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 188 kilómetros entre las ciudades de San Vicente de la Barquera y Oviedo.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en San Vicente de la Barquera. En el camino atravesarán las ciudades de Los Tánagos, Pesués, Muñorrodero, Camijanes, Principado de Asturias, Camaría, Meradio, El Mazo, Comunidad de Cantabria, Molleda, Unquera, Colombres, La Franca, San Roque de Acebal, Llanes, Póo, Blamori, Nueva, Ribadesella, Berbes, Caravia, Colunga, Sales, Venta del Pobre, Venta de las Ranas, Infanzón, Gijón, Alto La Madera, La Figerona, El Berrón, Granda, Colloto. Hasta llegar a la meta en Oviedo.

Hasta aquí, el esloveno Roglic Primoz lidera la competición de la Vuelta a España. En la tabla general, el español Alejandro Valverde y el esloveno Tadej Pogacar marchan segundo y tercero, respectivamente.

No se espera pelea entre los primeros de la general y, si no lo impide una escapada, que en esta Vuelta están teniendo mucho éxito, o el viento si aparece, que también es una posibilidad, en la capital asturiana se vivirá un sprint.

Y para esa llegada masiva, si se confirma, los máximos favoritos don, en principio, el irlandés Sam Bennett (Bora), vencedor en Alicante en la tercera etapa; y el joven neerlandés Gabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), ganador al día siguiente en El Puig.

El esloveno Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), en una carrera con especial brillo de sus compatriotas, el líder y gran favorito Primoz Roglic y el joven aspirante Tadej Pogacar (UAE Emirates), también claro aspirante. Quienes este viernes llegaron juntos en cabeza a la meta del Alto de Los Machucos.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 14

Perú 5:00 a.m

Ecuador 5:00 a.m.

Colombia 5:00 a.m.

México 5:00 a.m.

Bolivia 6:00 a.m.

Paraguay 6:00 a.m.

Chile 6:00 a.m.

Venezuela 6:00 a.m.

Argentina 7:00 a.m.

Uruguay 7:00 a.m.

Brasil 7:00 p.m.

España 12:00 m.



Fuente: EFE

