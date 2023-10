Según los datos del Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, hasta el año 2023, alrededor de 440,000 peruanos cuentan con algún tipo de discapacidad. Por ello, ante cifras como estas, cada 16 de octubre se celebra en todo el Perú el “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, el cual busca la reflexión ante los prejuicios y promueve un trato digno para aquellos que son capaces de vencer cualquier adversidad y son ejemplos de superación.

Como es el caso de Yuber Pichihua, un destacado paraciclista peruano, que desde niño encontró en la bicicleta una pasión que lo acompañaría a lo largo de su vida. «Desde pequeño, mi principal medio de transporte siempre ha sido la bicicleta. Yo solía asistir a mi centro educativo recorriendo más de 20 km diarios», recuerda el deportista, quien a los 14 años decidió sumergirse en el lado competitivo para destacar por su talento innato.

A los 17 años, tuvo un trágico accidente de tránsito, en el cual perdió su pierna izquierda, pero no su deseo de representar a su país. Es así como llega a grandes eventos de paraciclismo; como en el 2022, que asistió a un campeonato panamericano Maringá, Brasil.

En esta competencia no solo ganó seis medallas; sino también, clasificó con tres cupos a los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, el cual se desarrollará este 17 de noviembre y finalizará el 26 del mismo mes. Además, obtuvo un cupo para los juegos paralímpicos París 2024.

Yuber Pichihua nos cuenta en esta nota las diferencia entre ambas disciplinas. (Foto: Difusión)

«Nada de esto pudo haberse logrado sin el esfuerzo y la perseverancia con la que practico este deporte. En el camino, pude conseguir un auspiciador como la marca JETOUR, que viene apoyando mi carrera como deportista, además de tener el respaldo del Instituto Peruano del Deporte y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú», señala Yuber.

Sin duda esta fecha nos sirve para reconocer el gran esfuerzo que realizan estas personas para poder destacar en un país con poco acceso. «Este 16 de octubre, envío un saludo profundo a todas las personas con discapacidad. La vida no es sencilla, pero es crucial perseverar y tener confianza en uno mismo; ya que así podemos lograr cualquier meta que nos propongamos. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en mi desarrollo personal y profesional, como mi familia, pueblo, y marcas como JETOUR, el Instituto Peruano del Deporte y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, quienes me permitieron seguir en esta carrera, confiar en mí y en lo que puedo obtener», concluyó Yuber.

Próximamente, el deportista peruano participará en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 donde mostrará todo su talento y disciplina, esperando dejar el nombre de Perú en alto.





