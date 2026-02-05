Amaneció en Paraguay y los kioscos de periódicos se tiñeron de gloria con una noticia que sacudió el continente, confirmando que la humildad puede tumbar a la jerarquía en los momentos decisivos. Las portadas de los principales medios guaraníes no hablan de otra cosa que no sea el batacazo del Sportivo 2 de Mayo ante Alianza Lima, un debut que ha sido catalogado unánimemente como una gesta heroica que trasciende lo futbolístico. La prensa local se ha rendido a los pies del ‘Gallo Norteño’, destacando la valentía para imponerse en el Río Parapití y dejando claro que, aunque la llave sigue abierta, el respeto internacional ya se lo ganaron a pulso en su estreno absoluto.

El diario La Tribuna fue uno de los primeros en reaccionar, titulando su crónica como “Inolvidable victoria en el debut del Gallo Norteño en la Libertadores”. En sus líneas, resaltaron que fue una “jornada fidedigna para el club que tras 90 años de existencia pasó su primera experiencia” en la élite, valorando la larga espera histórica.

El mismo medio destacó la actitud propositiva del equipo de Eduardo Ledesma, que lejos de amilanarse, salió a imponer condiciones. Subrayaron que jugaron “sin miedo a salir jugando de manera prolija y proponiendo buenas ocasiones”, haciendo pesar la localía frente a la portería del elenco peruano desde el primer minuto.

2 de Mayo consiguió su primer triunfo en una Copa Libertadores. (Foto: @Club2deMayo)

Por su parte, el portal Versus no dudó en calificar el suceso como “¡Historia pura!”, asegurando que el “golazo corona el debut soñado”. Para ellos, este triunfo “dará que hablar en todo el continente”, enfatizando que vencieron por la mínima “de manera justa” y ahora buscarán sellar el pase en la revancha en suelo peruano.

El prestigioso diario ABC Color se sumó a los festejos titulando: “Sportivo 2 de Mayo se estrena con histórico triunfo”. Su análisis se centró en el trámite del juego, describiendo un “primer tiempo vibrante en la Terraza del País”, donde ambos equipos saltaron al campo con propuestas ambiciosas lejos de la especulación táctica.

El análisis de ABC también dio mérito a la estrategia desde el banquillo en los momentos decisivos. Resaltaron que “la lectura de juego del técnico Ledesma resultó determinante”, pues los cambios introducidos para refrescar el ataque terminaron inclinando la balanza para sellar el destino del partido con un gol de alta factura.

Medios deportivos paraguayos resaltaron la victoria de 2 de Mayo. (Foto: Capturas web)

Finalmente, el medio deportivo D10 resumió la euforia con el titular: “2 de Mayo tiene fiesta completa en Pedro Juan Caballero”. La crónica describió la atmósfera vivida tras el pitazo final como una “locura total en el Río Parapití”, calificando la noche de Conmebol Libertadores como inolvidable para la ciudad y sus habitantes.

La coincidencia general en la prensa paraguaya es que el ‘Gallo Norteño’ ha dado un golpe de autoridad que pocos esperaban en su primera aparición internacional. Ahora, con los diarios celebrando y la moral al tope, el equipo prepara las maletas para viajar a Lima, sabiendo que ya tienen el respeto de la crítica y la ventaja en el marcador global.

