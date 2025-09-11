¡Lima volverá a disfrutar lo mejor del tenis! Desde este viernes 12 de septiembre, la Copa Davis reunirá a los más destacados tenistas del Perú, a propósito de la serie de encuentros frente a la Selección de Portugal por el Grupo Mundial I, en busca del pase a los qualifiers del próximo año. Ojo, nuestros compatriotas serán capitaneados por el experimento Luis Horna y los encuentros se disputarán en la cancha de arcilla del Club Lawn Tennis de la Exposición.

El equipo peruano estará conformado por Ignacio Buse (#112 ATP), Gonzalo Bueno (#209 ATP), Juan Pablo Varillas (#336 ATP) y Alexander Merino (#117 dobles). La hinchada nacional estará expectante, esperando que la localía sea un factor fundamental para sacar adelante esta llave ante los lusos.

Portugal, por su parte, viene con lo mejor de su artillería y, en el papel, tiene el favoritismo para avanzar a los qualifiers de la Copa Davis. Nuno Borges (#52), Jaime Faria (#115), Henrique Rocha (#170) y Frederico Ferreira Silva (#242) son los tenistas para los duelos en singles, mientras que en dobles su carta es Francisco Cabral (#31 dobles).

‘Lucho’ Horna fue claro al referirse a estos enfriamientos con los portugueses. “Desde que salió el sorteo sabíamos lo difícil que era Portugal. Todos sus jugadores son de primer nivel, vienen compitiendo de forma continua y tienen particularidades en su juego que conocemos bien”, afirmó en su última conferencia de prensa.

A pesar de lo difícil que está el panorama, Horna confía en que nuestros representantes serán capaces de sumar los puntos necesarios para imponernos. “De locales, no era uno de los equipos que queríamos enfrentar, pero ya está, nos toca prepararnos de la mejor manera posible”, agregó.

Ignacio Buse, quien hace unos días ganó el Challenger de Sevilla y atraviesa un buen presente, valoró su actualidad previo a los partidos por la Copa Davis. “Es una experiencia increíble. Competir en los Grand Slams y luego bajar a jugar en Challengers es distinto, pero cada partido me ha servido para crecer. Estoy disfrutando mucho del tenis y eso se refleja en los resultados”, comentó.

Juan Pablo Varillas, quien regresa al seleccionado después de superar varias lesiones, sabe que su experiencia será vital. “Ha sido un año complicado, con altos y bajos. Las lesiones me han afectado, pero este tiempo fuera también me ayudó a recuperar el hambre de competir. Estoy feliz de volver, estas semanas con el equipo me suman mucho”, sostuvo.

¿A qué hora juegan Perú vs. Portugal por la Copa Davis?

Los partidos de Copa Davis entre Perú vs. Portugal están programados para iniciar a las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador) el viernes 12 de setiembre, mientras que el sábado 13, la acción comenzará desde las 2:00 p.m.

¿Dónde ver la serie Perú vs. Portugal por la Copa Davis?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido en todo el territorio peruano por la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos en la web de Depor.

Resultados de la llave Perú vs. Portugal EN VIVO:

Partido 1: Gonzalo Bueno vs. Nuno Borges

Partido 2: Ignacio Buse vs. Jaime Faría

Partido 3: Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs. Francisco Cabral y Nunog Borges

Partido 4: Ignacio Buse vs. Nuno Borges

Partido 5: Gonzalo Bueno vs. Jaime Faría

