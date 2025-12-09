Diego Soler, oficial técnico internacional de vóley de nacionalidad argentina, denunció en su cuenta de Instagram que le robaron sus implementos deportivos en pleno coliseo, y que no tuvo apoyo ni ayuda de parte de la venue manager Brenda Bueno y el jefe de deportes Franco Loza. De hecho, tras el final del torneo regresó a su país sin recuperar sus cosas materiales ni obtener alguna respuesta clara.

En su cuenta de Instagram, Soler publicó un primer post dejando sus malas sensaciones por irse del Perú con esta ingrata experiencia. “Hoy terminan los Bolivarianos 2025 y nadie de Deportes se acercó a ver si necesitaba ayuda y resolver el tema. Lamentable situación. Vine muchas veces a Perú y nunca vivó algo igual. Después para la foto aparecen”, señaló.

Acto seguido, confirmó que regresó a Argentina sin solucionar este impase. “Por suerte ya en casa. Lamentable la situación que me tocó vivir. Ya pasaron más de 3 días y ni Franco Loza ni la venue manager Brenda Bueno ni su gente me ayudaron. Todo pasó dentro de una oficina, dentro de un coliseo que era responsabilidad de ellos y nos debían brindar seguridad”, publicó Soler, señalando a algunos responsables.

“Solo se lavaron las manos y patearon la pelota para adelante sabiendo que mentían, involucrando hasta a la FPV que no tiene nada que ver. No me asistieron y además no quisieron instalar mentiras que por suerte la gente no replicó porque ya sabía la verdad”, agregó el oficial técnico argentino, quien visitó el país en múltiples ocasiones debido a su dilatada experiencia para cada torneo que se disputó en el Perú.

Por último, señaló que sí hubo algunas entidades que lo apoyaron pese a que no era su principal función. “Hablaron en nombre del IPD y dudo que estén al tanto. Solo recibí el apoyo del Consulado Argentina, la Federación Peruana de Vóleibol y la Confederación Sudamericana de Vóleibol. Pero los que tenían que estar optaron por borrarse”, finalizó Diego Soler.

Esta situación se suma a la última denuncia realizada por Óscar Martínez, de nacionalidad venezolana y delegado técnico en la disciplina de tiro, quien estuvo varado en Lima y tuvo que costearse el pasaje de vuelta a su país al no tener respuesta del Comité Organizador. Es más, señaló que tuvo problemas con el hospedaje, pues en su primera noche en el país no tuvo hotel confirmado.

Delegado de Barbados fue expulsado de los Juegos Bolivarianos tras denuncia por abuso sexual. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR