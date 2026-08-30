El duelo entre Atlético Grau y FBC Melgar sufrió una modificación en su programación por la séptima fecha del Torneo Clausura. El encuentro estaba previsto para este lunes 31 de agosto; sin embargo, finalmente se disputará un día después debido a problemas logísticos relacionados con el traslado del equipo arequipeño hacia Piura.

La Liga de Fútbol Profesional informó este domingo que el compromiso será reprogramado para el martes 1 de septiembre, manteniendo como escenario el estadio La Matanga. Asimismo, se confirmó que el partido comenzará a las 3:00 p. m.

Comunicado. (Foto: LFP)

De acuerdo con el comunicado publicado por el organismo, la modificación responde a la postergación del vuelo que trasladaría a Melgar desde Arequipa hacia Lima. Esta situación generó complicaciones logísticas para que el conjunto rojinegro pueda cumplir con la programación inicialmente establecida.

La Liga explicó que el cuadro arequipeño no contaba con alternativas de vuelo que permitieran coincidir con la conexión hacia Piura. Por ello, se tomó la decisión de modificar la fecha del encuentro para garantizar que el equipo pueda realizar su traslado y disputar el compromiso.

La reprogramación se realizó siguiendo lo establecido en el reglamento de la Liga 1 Te Apuesto. Según la normativa, un partido correspondiente a una determinada fecha puede ser postergado dentro de las siguientes 24 horas, como ocurrió en esta oportunidad.

Así, Atlético Grau y Melgar se enfrentarán finalmente este martes 1 de septiembre a las 3:00 p. m., en un compromiso que será importante para ambos equipos. El conjunto piurano buscará hacerse fuerte como local, mientras que los arequipeños intentarán sumar fuera de casa.

El cambio de fecha se produce en una jornada en la que varios equipos afrontan una intensa programación en el Torneo Clausura. Por ello, el descanso y la logística de los desplazamientos se convierten en factores importantes para los clubes que compiten por los primeros lugares.

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