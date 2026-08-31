Universitario de Deportes atraviesa un nuevo capítulo en su disputa legal con Gremco, luego de que el Poder Judicial concediera una medida cautelar que ordena levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal del club. Ante ello, Indecopi informó que sus órganos técnicos ya tomaron conocimiento de la decisión y deberán actuar conforme a lo dispuesto judicialmente.

La medida cautelar fue presentada por Gremco y podría permitir que la empresa vuelva a participar en el procedimiento concursal de Universitario. El fallo también abre la posibilidad de que se convoque nuevamente a una Junta de Acreedores, escenario que genera incertidumbre respecto al futuro de la actual administración encabezada por Franco Velazco.

En su comunicado, Indecopi señaló que las secretarías técnicas de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) y de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO) tomaron conocimiento de la resolución judicial. El organismo deberá evaluar los alcances de la medida y las acciones que correspondan dentro del marco legal.

Pronunciamiento de Indecopi

El conflicto se originó luego de que el Poder Judicial ordenara el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal de Universitario. Con ello, se busca restablecer la tramitación del concurso y permitir la convocatoria, desarrollo y funcionamiento de una nueva Junta de Acreedores, según los alcances de la resolución judicial.

Este escenario pone nuevamente sobre la mesa la posibilidad de un cambio en la conducción institucional de la ‘U’. Sin embargo, la salida de Franco Velazco no es automática, pues todavía existen recursos y acciones legales que pueden modificar el curso de la medida cautelar y sus efectos sobre el club.

Precisamente, Velazco cuestionó duramente la resolución judicial y anunció que Universitario presentaría diferentes acciones legales. Entre ellas figura una denuncia por presunto prevaricato contra el juez Edwin Bautista Dipaz, además de otras medidas dirigidas contra personas vinculadas al caso Gremco.

Desde Universitario también sostienen que la medida cautelar no debería aplicarse al club debido al régimen especial bajo el cual se encuentra. Velazco aseguró que la institución continuará cumpliendo con el plan de viabilidad y defendiendo su posición ante las instancias correspondientes.

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