Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante UTC en Cajamarca y continúa firme en la pelea por el Torneo Clausura. Tras el triunfo, César Inga habló sobre el desarrollo del partido y reconoció que la altura y el sol complicaron al equipo durante algunos pasajes.

“Fue un partido complicado. Los primeros minutos entramos bien, pero después se nos complicó un poco por el tema de la altura y el sol. Nos dormimos un poco y el equipo rival reaccionó”, explicó Inga, quien destacó el gol de Fajardo antes del descanso para irse al entretiempo con ventaja.

El futbolista crema también resaltó la reacción del plantel en el camerino. Según contó, el equipo estaba convencido de que podía darle vuelta al marcador y finalmente terminó consiguiendo tres puntos importantes para mantenerse en la parte alta del Clausura.

Inga atraviesa además uno de sus mejores momentos desde la llegada de Héctor Cúper. El jugador reconoció la confianza que recibió del técnico argentino y explicó que se siente más cómodo desempeñándose como carrilero dentro del sistema 3-5-2.

“Ahora me siento más cómodo, más feliz en esa línea y trato de dar lo mejor por el equipo”, señaló. El futbolista también destacó el trabajo realizado durante la mini pretemporada y la exigencia de Cúper para mantener al equipo ordenado y competitivo durante los 90 minutos.

Respecto a una posible convocatoria a la Selección Peruana, Inga contó que realizó los trámites para obtener la visa canadiense y dejó claro que mantiene la ilusión de volver a vestir la camiseta nacional. “Si en algún momento me convocan a la selección, me enfocaré en la selección”, afirmó.

El lateral, sin embargo, aseguró que en Universitario mantienen la concentración en el próximo compromiso ante Comerciantes Unidos antes de pensar plenamente en el clásico frente a Alianza Lima. “Nosotros partido a partido. El primer partido que tenemos que ganar es el sábado y después pensar en el clásico”, sostuvo.

Finalmente, Inga reconoció que el clásico ya está presente en la mente del plantel, pero insistió en que primero deberán superar el siguiente desafío. “Los clásicos hay que ganarlos”, afirmó el jugador crema, quien busca mantener su gran nivel y volver a ser considerado por la Selección Peruana.

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