La Selección Peruana de Vóley ya tiene todo listo para afrontar su próximo gran desafío internacional en tierras brasileñas. El director técnico Antonio Rizola definió la nómina definitiva de las catorce deportistas convocadas que representarán al país en el esperado Campeonato Sudamericano 2026. Este trascendental certamen continental, que congregará a las mejores exponentes de la región, se desarrollará con muchísima intensidad desde el 8 hasta el 13 de setiembre teniendo como escenario el mítico coliseo Maracanãzinho de Río de Janeiro.

La escuadra nacional empacará maletas para viajar en los próximos días rumbo a la ciudad carioca con una consigna sumamente clara y ambiciosa. El gran objetivo del combinado patrio es alcanzar uno de los tres cupos directos que otorga la competición para poder disputar el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino que se celebrará en Estados Unidos y Canadá durante la temporada 2027.

Más allá de buscar la ansiada clasificación a la máxima cita mundialista, este torneo sudamericano representa una oportunidad de oro para el desarrollo del vóley nacional. Además, el certamen entregará un único e histórico boleto clasificatorio para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, competición a la que Perú no asiste hace 26 años.

La selección peruana de voleibol femenino de la categoría mayores jugará el sudamericano en Brasil | Crédito: @FPVPE / X

La expectativa alrededor de este grupo de jugadoras es alta tras conocerse los nombres de las deportistas elegidas por el estratega. Entre las principales figuras que comandarán la ilusión ‘blanquirroja’ destacan los nombres de Kiara Montes, la potencia de Aixa Vigil y la versatilidad de Brenda Lobatón en el ataque.

Además de ellas, el comando técnico anunció que también se contará con la presencia de Sandra Ostos de Alianza Lima y la juvenil Alondra Alarcón de Deportivo Géminis, garantizando diversas variantes para el ataque con potencia y por las bandas para el desequilibrio.

En cuanto a las encargadas de la finalización de las jugadas por el sector opuesto, el entrenador decidió depositar su absoluta no solo en Aixa Vigil, si no también en Daniela Muñoz, ambas deportistas de Universitario de Deportes, que tendrán la enorme responsabilidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Lista de convocadas de la Selección Peruana de Vóley. (Foto: @fpv)

La creación y distribución del juego peruano estará bajo la batuta de dos armadoras de características muy interesantes para el actual sistema táctico. Yadhira Anchante, quien milita en el AO Thíras del voleibol de Grecia, aportará su enorme roce europeo junto a la habilidad de Lucía Magallanes, jugadora ‘crema’.

Finalmente, para la seguridad defensiva quedaron Claudia Plaza, Saskya Silvano y Coraima Gómez; mientras que Mirian Patiño, Andrea Villegas y Rachell Hidalgo asumirán el sacrificado rol de líberos buscando sostener firmemente la recepción nacional en cada encuentro del campeonato.

Fixture confirmado para el Sudamericano de Vóley

- Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre - 3:00 p.m.)

- Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre - 6:00 p.m.)

- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre - 3:00 p.m.)

- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre - 2:30 p.m.)

- Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre - 1:00 p.m.)

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