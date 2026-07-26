La Selección Peruana de Voleibol logró un respiro en el Campeonato Sudamericano tras conseguir una revitalizadora victoria frente a la escuadra de Ecuador en el Coliseo Eduardo Dibós. Luego de este vital triunfo, que sirvió para calmar las aguas tras una serie de dolorosas derrotas en el certamen, la jugadora nacional Sandra Ostos decidió tomar la palabra. La atacante rompió su silencio para referirse al actual momento anímico del equipo y responder contundentemente a las fuertes críticas de los últimos días.

Para afrontar la enorme presión mediática que recae sobre el plantel rojiblanco, la atacante explicó que el grupo tomó una radical decisión interna. Impulsadas por una estricta medida del experimentado entrenador Antonio Rizola, las seleccionadas nacionales acordaron alejarse por completo de las redes sociales durante todo el desarrollo de la competencia internacional.

La voleibolista detalló cómo funciona esta rigurosa concentración tecnológica durante los días de competencia oficial. “Doy muchas gracias al profe Rizola, que no nos deja agarrar el celular en este campeonato. En la llegada e ida del partido no tenemos acceso al celular y en el tiempo libre todas nos comunicamos mucho”, señaló la jugadora.

Perú venció a Ecuador en la Copa Sudamericana de Vóley. (Foto: FPV)

Esta desconexión digital ha permitido fortalecer enormemente los vínculos emocionales entre todas las integrantes de la delegación bicolor. “Somos un grupo muy unido y las críticas de personas que no saben de lo que uno pasa día a día no suman”, sentenció Ostos, dejando en claro que prefieren proteger su tranquilidad mental.

La seleccionada aseguró que prefieren mantenerse enfocadas en su principal objetivo deportivo y no entrar en las controversias cibernéticas. “Por ello no vemos celulares, mucho menos las redes sociales, donde hoy en día existe mucho morbo, y más aún con las declaraciones que han salido. Eso no nos suma”, agregó con evidente incomodidad.

A pesar del complejo entorno extradeportivo, el grupo mantiene intacta la ilusión de regalarle una inmensa alegría a toda su incondicional hinchada. “Nosotras estamos acá para representar a nuestro país y que todos los peruanos se sientan orgullosos de que estamos vistiendo esta camiseta”, remarcó la atacante sobre su responsabilidad.

Hoy jugarán por el quinto lugar frente a Venezuela.

Asimismo, la deportista aprovechó los micrófonos para resaltar el gran esfuerzo silencioso que realiza cada una de sus compañeras. “Creo que todas estamos muy comprometidas siempre con el equipo y ese compañerismo se siente dentro del campo. Este es un compromiso y todas nos esforzamos día a día”, acotó sobre el trabajo.

Finalmente, Ostos reafirmó la total entrega de la plantilla blanquirroja para buscar los mejores resultados en este demandante campeonato. “Nos levantamos temprano, hacemos nuestras terapias y todo lo que conlleva representar al país. Seguiremos comprometidas con todo esto”, concluyó la jugadora.

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