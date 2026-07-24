La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) oficializó la implementación de las nuevas Reglas de Juego 2026/27, aprobadas por la International Football Association Board (IFAB). Las modificaciones, que hicieron su estreno internacional durante el Mundial 2026, entraron en vigor desde el inicio del Torneo Clausura 2026 y ya son de aplicación obligatoria en los torneos organizados por la FPF y la LFPP.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cambios no solo alcanzan a la Liga 1, sino también a la Liga 2, Liga 3, la Copa Perú, el Torneo Femenino de Ascenso y la Liga Nacional Juvenil. En el caso de la Copa de la Liga, las nuevas reglas comenzaron a regir desde los cuartos de final del certamen.

Una de las modificaciones más importantes está relacionada con las sustituciones. A partir de ahora, el futbolista reemplazado tendrá 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si excede ese tiempo de manera deliberada, el jugador que ingresará deberá esperar hasta la siguiente interrupción del partido, siempre que haya transcurrido al menos un minuto desde la reanudación. La medida busca reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el desarrollo de los encuentros.

Selección de Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Otra novedad apunta a las reanudaciones del juego. En acciones como los saques de banda y los saques de meta, el árbitro podrá iniciar una cuenta regresiva cuando detecte una demora intencional. Si el equipo no pone el balón en juego dentro del tiempo establecido, perderá la posesión o concederá un tiro de esquina, según corresponda.

Asimismo, la IFAB introdujo ajustes en distintos procedimientos arbitrales con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego, mejorar la fluidez de los partidos y disminuir las interrupciones innecesarias. Estas modificaciones fueron evaluadas durante el Mundial 2026 antes de su implementación en las ligas afiliadas.

La actualización de las reglas fue aprobada durante la 140.ª Asamblea General Anual de la IFAB, celebrada el pasado 28 de febrero. Como ocurre cada temporada, todas las asociaciones y federaciones afiliadas deben adaptar sus competiciones a las nuevas disposiciones emitidas por el organismo encargado de definir las Reglas de Juego del fútbol.

Con estas modificaciones ya vigentes, clubes, entrenadores, futbolistas y árbitros deberán adecuarse a una nueva forma de gestionar los partidos en el fútbol peruano. La expectativa de la IFAB y de la CONAR es que estos cambios contribuyan a ofrecer encuentros más dinámicos, con menos interrupciones y mayor tiempo real de competencia.

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