Sporting Cristal no pudo mantener su invicto en el Torneo Clausura y cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa en su primera visita en el torneo. Roberto Mosquera, DT celeste, salió a dar la cara luego de la derrota y justificó el resultado en base al tiempo que lleva al mando del cuadro del Rímac en comparación con Miguel Rondelli, entrenador del cuadro mistiano.

En primer lugar, el DT reconoció lo complicada que resulta la seguidilla de compromisos y la exigencia física de jugar Copa Sudamericana y Liga 1. “Físicamente estamos bien, pero jugar cada 3 días es difícil y en altura. Espero que podamos llegar a la parte física en la que podamos jugar cada 3 días”, afirmó el director técnico de Sporting Cristal tras el encuentro.

“Tuvimos un partido durísimo, creo que todos lo han visto. Hicimos un gran partido contra Bragantino que es un difícil rival y obviamente que hay un desgaste”, explicó ‘Mous’ al evaluar el trajín del plantel. El equipo celeste tuvo prácticamente tres días para recuperarse y afrontar el partido en el Monumental de la UNSA.

Por otro lado, el DT lamentó la partida de un elemento clave en la volante como Gustavo Cazonatti. “Creo que el 5 ideal para Cristal era Cazonatti y él sale por un tema personal. Cuando se trata de la decisión del técnico, yo no lo sacaría a Cazonatti porque era el contención que necesitaba Sporting Cristal y ahora estamos buscando otro que pueda administrar el mediocampo y sea muy bueno recuperando balones”, sostuvo.

Pese al resultado adverso, Mosquera prefirió valorar la entrega y el carácter que mostró su equipo en el terreno de juego. “Lo que rescato de mi equipo es que puso el corazón hasta el final y creo que eso es parte del fútbol. Si empatábamos estaríamos hablando de lo mismo. Hay partidos que se ganan con el corazón también”, comentó el exentrenador de Sport Huancayo.

Asimismo, al abordar las diferencias en el desarrollo del partido, argumentó los tiempos de preparación de ambas escuadras. “El funcionamiento es que este equipo tiene 4 años y nosotros tenemos 1 mes y 15 días de trabajo. Se notó la distancia. Yo sabía a quién íbamos a enfrentar. Tiene una base muy sólida y hoy día se notó una distancia entre el tiempo, el buen equipo que es y nosotros que estamos en formación”, concluyó.

Sporting Cristal cayó 2-1 ante Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura. (Foto: Melgar)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-1 ante Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a RB Bragantino, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho compromiso está programado para este miércoles 29 de julio desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión de streaming en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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