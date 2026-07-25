El esperado regreso de Neymar a los terrenos de juego tras su reciente y comentada participación en el Mundial 2026 no pasó desapercibido para ningún aficionado del balompié sudamericano. El experimentado delantero brasileño volvió a vestirse de corto para defender los colores del Santos en el reinicio del campeonato doméstico, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada. A pesar de las constantes críticas que arrastraba desde la temprana eliminación de su selección nacional, el astro demostró toda su innegable jerarquía individual marcando un sensacional doblete.

El disputado compromiso válido por la primera fecha del exigente Brasileirão concluyó con un reñido empate 2-2 frente al siempre complicado Chapecoense. El atacante paulista arrancó las acciones como titular inamovible y completó todo el partido, evidenciando una importante mejoría física tras los diversos problemas que mermaron su rendimiento internacional.

La reaparición del histórico jugador en el torneo local generó una inmensa expectativa en las tribunas del recinto deportivo. ‘O Ney’ venía de sumar muy pocos minutos con la selección pentacampeona debido a una lamentable lesión, despidiéndose del certamen mundialista anotando un solitario gol de penal ante Noruega.

Primer gol de Neymar frente a Chapecoense. (Video: Premiere)

El desarrollo del encuentro doméstico permitió ver destellos de la enorme calidad técnica que siempre ha caracterizado al habilidoso número diez. El delantero abrió la cuenta en el marcador tras hilvanar una magnífica pared con sus compañeros, definiendo con un tremendo remate que desató la locura total.

Sin embargo, la escuadra visitante no bajó los brazos en ningún momento y logró darle vuelta al marcador parcial con muchísima rebeldía táctica. Cuando todo parecía indicar que el ‘Peixe’ debutaría con una dolorosa derrota en casa, apareció nuevamente la máxima figura para sentenciar el agónico empate mediante un penal.

Más allá de la trascendencia deportiva de sus oportunas anotaciones, lo que rápidamente acaparó la atención mediática fue la particular celebración del jugador. Durante el festejo de su primera conquista, el atacante realizó curiosos ademanes que respondían directamente a los severos cuestionamientos recibidos.

Seundo gol de Neymar frente a Chapecoense, de penal. (Video: Premiere)

El brasileño aprovechó los focos de las cámaras para reivindicar sus dos grandes pasiones extradeportivas que tantas críticas le han costado. Primero, simuló repartir cartas de póker sobre el césped, y posteriormente, utilizó el banderín del córner como si fuera un palo de golf para rematar su eufórico festejo.

Con estas dos nuevas y vitales anotaciones en el arranque del certamen, el ídolo sudamericano continúa agigantando su inmensa leyenda en la institución. Neymar alcanzó la impresionante cifra de 155 goles marcados en sus 269 partidos oficiales disputados con la histórica camiseta de Santos, sumando ambas etapas de su carrera.

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