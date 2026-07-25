Universitario de Deportes sumó su segundo triunfo en el Torneo Clausura al vencer por 2-1 a Cusco FC en el Estadio Monumental, donde Gianluca Lapadula, poniéndose la capa de héroe a los 90′+3, marcó el gol del triunfo cuando parecía que terminaría condenando el mal partido de los cremas. Y es que, a decir verdad, la ‘U’ no jugó bien frente a los cusqueños y el 1-1 parecía un resultado más justo; sin embargo, esto es fútbol y no siempre la justicia tiene un significado claro cuando se trata de resolver dentro del área como lo hizo ‘Lapa’.

Fue un golazo. Gianluca Lapadula fue gestor y autor del 2-1 gracias a sus buenos movimientos para rebotar la pelota, hacerse el espacio y definir con derecha para vencer a Pedro Díaz. La hinchada merengue, por su puesto, se mostró agradecida en las cuatro tribunas conscientes de que su equipo no tuvo el rendimiento esperado, pero que pese a eso lograron el objetivo de sumar de a tres para sostener el puntaje perfecto en el Torneo Clausura.

En caliente, Lapadula charló brevemente con L1 MAX y dio sus primeras impresiones tras elevarse como el salvador de Universitario en un momento límite. “Estoy muy contento por la victoria, estamos trabajando muy bien, todos juntos, el equipo y toda la gente se lo merecía”, afirmó.

Gianluca Lapadula marcó su primer gol con Universitario en el fútbol peruano. (Foto: GEC)

El delantero de 36 años reconoció que la decisión de venir al fútbol peruano para jugar por la ‘U’ la tomó en conjunto con su familia, por lo que se mostró agradecido por haber tenido la oportunidad de ser parte de una linda noche para el pueblo crema. “Yo le pedí a mi familia hacer un esfuerzo increíble, y yo vine a ganar, es una linda noche, pero el camino es muy largo”, agregó.

En otro momento de la charla pospartido, Gianluca Lapadula habló sobre cómo lo recibieron sus nuevos compañeros y qué balance saca de estas primeras semanas en Universitario. El atacante valoró el buen ambiente que hay en la interna del club y cómo lo han hecho sentir como en casa, sobre todo por la compañía de jugadores con los que formó una buena relación cuando coincidieron en la Selección Peruana.

“Conocí a muchos jugadores en la selección, son familia todos, desde el primer día me he sentido en casa. Perú siempre me recibió con mucho cariño. El delantero vive para el gol y yo vivo por el gol”, aseveró. ‘Lapagol’ sabe que esto recién comienza, pero desde ya, con este gol salvador frente a Cusco FC, empezó a ganarse a la siempre exigente hinchada crema.

Universitario sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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