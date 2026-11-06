¡Plan Centenario! Sport Boys asegura la continuidad de Carlos Zambrano para el 2027. (Foto: Sport Boys)
¡Plan Centenario! Sport Boys asegura la continuidad de Carlos Zambrano para el 2027. (Foto: Sport Boys)

tiene encaminada su continuidad en para la próxima temporada. Según pudo conocer Depor, el defensor peruano llegó a un acuerdo de palabra con la institución rosada para extender su vínculo durante todo el 2027. El ‘Káiser’, que se incorporó al equipo chalaco en abril de este año, seguiría siendo parte del proyecto deportivo para el próximo campeonato.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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