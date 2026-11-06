Carlos Zambrano tiene encaminada su continuidad en Sport Boys para la próxima temporada. Según pudo conocer Depor, el defensor peruano llegó a un acuerdo de palabra con la institución rosada para extender su vínculo durante todo el 2027. El ‘Káiser’, que se incorporó al equipo chalaco en abril de este año, seguiría siendo parte del proyecto deportivo para el próximo campeonato.
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