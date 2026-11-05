Cristiano Ronaldo le puso fecha al final de una de las etapas más importantes de su carrera. A sus 41 años, el delantero anunció que se retirará de la Selección de Portugal después de la fecha FIFA de noviembre, poniendo fin a un camino de 23 años con la camiseta de su país. La noticia fue comunicada a través de un emotivo video en sus redes sociales, en el que confirmó que llegó el momento de entregar el histórico dorsal número ‘7’ a las nuevas generaciones.

En su mensaje, ‘CR7’ reconoció que no fue una decisión sencilla. “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, expresó al recordar todo lo que vivió desde su debut en agosto de 2003. El atacante también destacó que vestir la camiseta de Portugal fue un privilegio y una responsabilidad que llevó consigo a diferentes estadios del mundo.

Uno de los pasajes más emotivos de su despedida estuvo relacionado con los aficionados. Ronaldo aseguró que, al recordar su trayectoria, no piensa solamente en los goles, los récords o los trofeos, sino también en las personas que lo acompañaron. Mencionó especialmente a los portugueses que viven fuera de su país y que, durante los partidos, encontraban en la selección una forma de sentirse más cerca de casa.

El delantero también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, entrenadores, trabajadores de la selección y, especialmente, su familia. Reconoció los sacrificios y las ausencias que implicó representar a Portugal durante tantos años. Además, dejó una reflexión sobre el legado que espera haber construido: “Si alguna vez los hice felices”, señaló al recordar que un gol suyo pudo provocar abrazos, alegría y orgullo entre sus compatriotas.

La historia de Cristiano Ronaldo con Portugal también estuvo marcada por títulos que cambiaron la historia del fútbol de su país. El más especial llegó en la Eurocopa 2016, cuando el combinado luso conquistó su primer gran trofeo internacional. Aunque tuvo que abandonar la final frente a Francia por una lesión, el entonces capitán permaneció junto a sus compañeros y celebró el histórico triunfo por 1-0, conseguido con un gol de Éder en el tiempo suplementario.

Cristiano Ronaldo ganó tres títulos con Portugal. (Foto: Getty Images)

Tres años después, Ronaldo volvió a levantar un trofeo con su selección. Portugal ganó la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019, con el delantero como una de sus principales figuras. En aquella competencia, marcó un triplete ante Suiza en semifinales y luego fue parte del equipo que derrotó 1-0 a Países Bajos en la final. En 2025 volvió a conquistar el mismo torneo, sumando así su tercer título con el combinado nacional.

Su legado también queda reflejado en los registros individuales. Cristiano Ronaldo se despide como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculino, con 146 tantos, y como el jugador con más partidos internacionales disputados, con 234 presentaciones. Además, se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, desde Alemania 2006 hasta el Mundial de 2026.

La decisión llega después de meses de incertidumbre sobre su futuro internacional. Tras la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2026, ‘Cris’ había dejado abierta la posibilidad de continuar, aunque ese torneo fue su última Copa del Mundo. Sin embargo, no todo fue sencillo para él y su entorno luego de dicho torneo.

Más recientemente, protagonizó un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus: se molestó por no ingresar ante Noruega y abandonó la concentración antes del duelo frente a Dinamarca. La Federación Portuguesa lo sancionó con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. Aunque el comunicado de despedida no atribuye su decisión a ese episodio, el anuncio pone fin a una etapa que tuvo también momentos de tensión.

Cristiano Ronaldo se retiró como máximo goleador de la Selección de Portugal. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo ganó tres títulos oficiales con la selección absoluta de Portugal durante sus 23 años de trayectoria. El primero fue la Eurocopa 2016, torneo en el que el combinado luso consiguió su primera consagración continental. Posteriormente, levantó la Liga de Naciones de la UEFA en dos oportunidades: en 2019 y 2025. Hay que remarcar que antes de ‘CR7’, Portugal no había ganado ningún título.

¿Cuántos goles marcó Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo marcó 146 goles en 234 partidos con la Selección de Portugal. De esta manera, se despide como el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino, por encima de Lionel Messi y otros grandes referentes del balompié mundial. El delantero comenzó a construir este récord después de su debut en 2003 y consiguió marcar durante 23 años consecutivos, incluyendo 2026.

Cristiano Ronaldo disputó su último Mundial en el 2026. (Foto: Getty Images)

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