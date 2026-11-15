El surf peruano continúa demostrando su jerarquía internacional tras una histórica jornada en las majestuosas olas de Punta Rocas. Compitiendo como dueños de casa y sintiendo el incesante apoyo del público nacional, nuestros máximos representantes volvieron a dejar la bandera blanquirroja en lo más alto del podio durante los exigentes ISA World Surfing Games. Gracias a las espectaculares actuaciones de Lucca Mesinas y Miguel Tudela, el equipo bicolor no solo sumó medallas mundiales hoy, sino que también aseguró un boleto directo hacia Los Ángeles.

Este importante evento internacional congregó a los mejores tablistas del planeta en nuestro litoral. Luego de superar múltiples series eliminatorias con un altísimo nivel competitivo, ambos deportistas nacionales consiguieron meterse a la gran final para regalarle una alegría al país.

Lucca Mesinas demostró toda su experiencia olímpica dominando las complicadas condiciones del mar desde el primer heat. El talentoso surfista nacional aprovechó su profundo conocimiento para ejecutar maniobras sólidas que los jueces valoraron con muy altos puntajes, permitiéndole avanzar con total autoridad hasta la decisiva serie por las anheladas medallas en disputa.

Lucca Mesinas brilla en Punta Rocas y obtiene el subcampeonato mundial. (Foto: GEC)

Por su parte, Miguel Tudela ratificó su extraordinario nivel competitivo superando obstáculos muy difíciles durante todas las rondas previas. Fiel a su estilo agresivo y radical, el experimentado tablista encontró los tubos precisos para conectar combinaciones espectaculares frente a rivales de primer nivel, asegurando también su presencia indiscutible en la esperada batería final del torneo.

Ya instalados en la definición, el dúo peruano brindó un espectáculo inolvidable sobre el mar frente a miles de fervientes hinchas. Cada ola desataba la euforia en las tribunas armadas sobre la playa, mientras los competidores nacionales intercambiaban el liderazgo del heat contra los duros oponentes que buscaban arrebatarles la gran gloria en casa.

Al culminar los minutos reglamentarios de muy intensa competencia, las puntuaciones oficiales confirmaron el merecido podio mundialista para ambos deportistas. Lucca Mesinas se quedó con la medalla de plata con una puntuación de 13.33, mientras que Miguel Tudela consiguió la de bronce con 11.53 unidades. Ambos compartieron el podio con el australiano Ethan Ewing, quien se coronó campeón mundial con 19.17 puntos.

Miguel Tudela se quedó con la medalla de bronce. (Foto: GEC)

Perú en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Este éxito cobra una dimensión histórica debido al estricto sistema clasificatorio implementado para esta exigente temporada. El puntaje acumulado en este certamen organizado por la Asociación Internacional de Surf entregaba directamente valiosas plazas olímpicas, por lo que el brillante desempeño mostrado por Mesinas y Tudela garantizó oficialmente la clasificación de Perú hacia la justa olímpica.

De esta manera, el deporte de las tablas sigue consolidándose fuerte como el principal baluarte nacional en los certámenes multidisciplinarios. Ahora, nuestros destacados tablistas iniciarán un riguroso plan de preparación física y técnica buscando llegar en muy óptimas condiciones al esperado magno evento deportivo, donde apuntarán nuevamente a colgarse una medalla bajo los aros olímpicos.

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