Sport Boys empieza a asegurar piezas importantes de su plantel de cara a las próximas temporadas. La institución chalaca anunció oficialmente la renovación de Nicolás Da Campo, quien continuará defendiendo la camiseta rosada hasta finales del 2030. Así, el mediocampista seguirá formando parte del proyecto deportivo del club y estará presente en una campaña muy especial para toda la familia rosada.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido por el conjunto del Callao. Con esta decisión, la directiva apuesta por la continuidad del futbolista argentino, quien se ha ganado un lugar en el equipo desde su llegada y tendrá la oportunidad de disputar el año del centenario de Sport Boys, que se celebrará en 2027.

Desde su incorporación al cuadro porteño, Da Campo ha registrado números importantes con la camiseta rosada. De acuerdo con las cifras compartidas por el club, el volante ha disputado 57 encuentros oficiales, en los que consiguió marcar ocho goles y registrar una asistencia. Estadísticas que acompañan su continuidad en el equipo.

La renovación representa una apuesta a largo plazo por parte de Sport Boys, que busca mantener una base de futbolistas para afrontar los próximos desafíos deportivos. El argentino tendrá contrato hasta finales del 2030, por lo que su vínculo con la institución se extenderá durante las siguientes cuatro temporadas.

Además, su continuidad coincide con uno de los momentos más significativos en la historia del club. Sport Boys se prepara para celebrar sus 100 años de fundación en 2027, una fecha especial para sus hinchas y para toda la comunidad chalaca. En ese contexto, Da Campo tendrá la oportunidad de ser parte de una campaña histórica vistiendo la camiseta rosada.

Con este anuncio, el conjunto porteño comienza a definir su planificación para el futuro y apuesta por conservar jugadores que ya conocen la institución. La renovación del mediocampista también representa una señal de continuidad dentro del proyecto deportivo que viene construyendo el club.

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de empatar por 0-0 con UTC, Sport Boys volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 15 de noviembre desde la a:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR