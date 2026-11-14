Francesco Andrealli vivió una convocatoria especial con la Selección Peruana. El mediocampista de 19 años fue una de las novedades en la lista de Mano Menezes para el amistoso frente a Bolivia; sin embargo, no llegó a sumar minutos en la victoria por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. Tras esta primera experiencia con el equipo mayor, el futbolista del Como 1907 emprendió su regreso a Italia y compartió sus sensaciones.

Antes de partir, el volante destacó el ambiente que encontró dentro del vestuario de la ‘Bicolor’ y el recibimiento que tuvo por parte de los futbolistas con mayor experiencia. Andrealli reconoció que se lleva una buena impresión del grupo y valoró los consejos que recibió durante los entrenamientos, especialmente para afrontar con tranquilidad esta nueva etapa en su carrera.

“Me deja un gran grupo, con gran alegría. Puedo llevar eso a Italia con mi equipo (Como FC). Los de experiencia me decían que debo estar tranquilo y jugar como sé, eso me va a dar muchas oportunidades”, manifestó el mediocampista desde el Aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, el futbolista realizó un breve análisis de lo que fue la victoria peruana frente al combinado boliviano. Pese a que no tuvo participación dentro del campo, Andrealli siguió de cerca el compromiso y consideró que el equipo nacional tuvo una buena presentación, aprovechando las oportunidades que consiguió generar durante los 90 minutos.

“Jugamos bien, aprovechamos bien la ocasión que tuvimos”, señaló el volante, quien ahora tendrá que regresar a Italia para reincorporarse a los trabajos de su club y continuar con su desarrollo futbolístico en las divisiones menores del Como 1907.

Por otro lado, Francesco Andrealli reveló que tuvo una conversación con Mano Menezes después del encuentro ante Bolivia. El entrenador brasileño le transmitió un mensaje de tranquilidad y le pidió continuar trabajando de la misma manera en su equipo, dejando abierta la posibilidad de que pueda tener participación en los siguientes compromisos de la Selección Peruana.

“Menezes me dijo que debo seguir así, que siga trabajando y esté tranquilo, porque me van a dar minutos y que tenga tranquilidad”, contó el mediocampista. De esta manera, el futbolista conoció de primera mano la confianza que tiene el comando técnico en sus condiciones, pese a que todavía no pudo estrenarse oficialmente con la selección mayor.

Finalmente, Andrealli también se refirió a la posibilidad de integrar la próxima convocatoria para el amistoso frente a Panamá, programado para diciembre. El volante considera que podría ser tomado en cuenta nuevamente por Menezes, aunque reconoció que primero deberá conversar con su institución para conocer si podrá recibir la autorización correspondiente.

“Creo que sí me van a tomar en cuenta contra Panamá. Tengo que hablar con mi club, así que espero que sí”, puntualizó el futbolista, que espera tener una nueva oportunidad para sumar sus primeros minutos con la camiseta de la Selección Peruana.

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