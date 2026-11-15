A pocas horas de disputar una nueva definición por un trofeo oficial en el fútbol peruano, el plantel de Sporting Cristal concentra todas sus energías en cerrar el certamen levantando una ansiada copa. En la antesala de este decisivo compromiso, Hernán Barcos tomó los micrófonos para expresar su gran ilusión por sumar una estrella más a su palmarés personal. Además de analizar las fortalezas del rival de turno, el experimentado goleador argentino dejó una respuesta cortante tras ser consultado por las recientes críticas de Carlos Zambrano.

Este trascendental encuentro corresponde a la gran final de la Copa de la Liga 2026 frente a Alianza Atlético de Sullana. La escuadra bajopontina saldrá decidida al campo buscando asegurar este campeonato para darle una alegría a toda su hinchada después de varios años de sequía.

En diálogo con la prensa, el atacante rimense destacó la relevancia que tiene este trofeo para la institución cervecera y reconoció la dificultad del conjunto norteño. Sin embargo, el artillero aseguró que todo el vestuario confía plenamente en el trabajo realizado durante las últimas semanas para imponerse dentro del terreno de juego en esta jornada.

Sporting Cristal busca volver a tener un título. (Foto: ITEA Sports)

El popular ‘Pirata’ remarcó la mentalidad ganadora con la que saltarán a la cancha para buscar la consagración. “Vamos con toda la responsabilidad de traer el título a casa, es un torneo importante y ojalá lo podamos lograr. Tenemos un rival al frente que también viene trabajando bien”, manifestó el delantero previo a la definición.

Por otro lado, la expectativa mediática giró rápidamente hacia las fuertes declaraciones emitidas días atrás por Carlos Zambrano en el programa televisivo Al Ángulo. En dicha entrevista, el defensor central abordó el tenso vínculo que mantuvo con el atacante durante la etapa en que ambos compartieron vestuario defendiendo la camiseta de Alianza Lima en Matute.

Al referirse al delantero celeste, el zaguero nacional descartó tener una relación cercana fuera de las canchas. “Hernán no es mi amigo, pero mientras estuvimos en Alianza Lima iba a pelear por él y a darlo todo porque era mi compañero”, señaló inicialmente el popular ‘Káiser’ sobre el trato profesional que sostuvieron en La Victoria.

Asimismo, el marcador central encendió la polémica al revelar supuestas fricciones internas que generaron rechazo hacia el goleador argentino. “Él sabe cómo soy, soy una persona muy clara y directa. Si lo veo en la calle, puedo darle la mano y seguir mi camino. Internamente pasaron muchas cosas. Por eso muchos jugadores no lo pasan”, sostuvo.

Consultado directamente sobre estas duras palabras de su excompañero, la figura del elenco rimense evitó alimentar la controversia mediática y prefirió enfocarse únicamente en el objetivo deportivo frente a los sullanenses. “No estoy para esas cosas, solo pienso en la final que se viene”, sentenció de manera tajante antes de concentrar con el plantel bajopontino.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos cuando aún eran compañeros en Alianza Lima (Foto: GEC)

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