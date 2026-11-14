Bajo la conducción táctica del entrenador peruano Nolberto Solano, la selección absoluta de Pakistán escribió una página dorada en su historia futbolística al superar por la mínima diferencia (1-0) a Bangladesh de visita, en un resultado que selló de forma categórica su boleto a la gran final del Campeonato de la SAFF 2026 (Copa Asiática del Sur).

Cuando el cronómetro consumía los últimos minutos y el empate sin goles parecía inamovible en el marcador, la pizarra del ‘Maestrito’ dio frutos. A los 86 minutos, el mediocampista Abdul Samad se vistió de héroe al entrar con gran criterio en el área rival y definir con un remate impecable. Gracias a esta victoria agónica y estratégica, el combinado pakistaní se instaló en la final, donde se medirá cara a cara frente a India, selección que previamente aseguró su clasificación tras superar con un ajustado 2-1 a Bután.

“En primer lugar, felicitaciones a mis jugadores y a todo el país. Hemos trabajado muy duro para llegar a esta final. Sabía que sería un partido muy difícil contra Bangladesh, un equipo fantástico con jugadores individuales experimentados”, declaró Solano en conferencia de prensa.

Esta nueva final continental ratifica el impacto inmediato y la solidez que el exjugador de la selección peruana ha impreso en el banquillo del combinado asiático. “Fue un partido muy reñido. Ambos equipos tuvieron sus situaciones, pero fuimos bastante sólidos. Bangladesh solo tuvo un par de ocasiones claras. Estamos muy orgullosos de haber ganado este partido y haber llegado a la final”, agregó ‘Nobby’, como es conocido en Inglaterra donde es ídolo de Newcastle United.

Nolberto Solano logró una hazaña para un país con poca cultura futbolística como Pakistán. (Foto: FPF)

Cabe recordar que este logro no es un hecho aislado en la gestión del técnico peruano al mando del combinado de Pakistán, ya que apenas el pasado mes de junio ‘Ñol’ condujo al equipo asiático hasta la instancia decisiva del Diamond Jubilee Tournament, certamen en el cual se coronaron campeones absolutos tras imponerse por un sólido 2-0 frente a Afganistán.

“He estado con la selección nacional de Pakistán durante solo un año y dos meses, pero estoy tan orgulloso de estos jugadores. Estamos construyendo lentamente un equipo competitivo, y ellos están representando a la nación de la mejor manera posible”, agregó el ‘Maestrito’, haciendo un balance de su paso al mando de esta selección asiática.

De cara al duelo por el título ante la India, Solano afronta un nuevo reto de alta exigencia internacional con la firme ilusión de sumar su segunda estrella al frente del equipo y ratificar la evolución sostenida de una escuadra que busca escribir una nueva era dorada en el fútbol del sur de Asia.

“No me gusta comparar quién es mejor o quién no lo es. Es fútbol y tenemos que demostrarlo en el campo. Tenemos unos días para descansar y estamos deseando que llegue, Será una final muy dura contra India”, cerró Solano, quien se prepara para este intenso duelo en busca del título, programado para este martes a las 9:00 a.m. (hora peruana).

Nolberto Solano es considerado un héroe nacional en Pakistán. (Foto: FFP)

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