Este viernes 12 de julio, veremos el encuentro entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev por las semifinales de Wimbledon 2024, acercándose cada vez más a su recta final. Alcaraz, con solo 21 años, viene de ganar su tercer título de Grand Slam en Roland Garros y quiere seguir demostrando que está listo para hacer historia en el tenis. Por otro lado, Medvedev alcanzará sus segundas semifinales consecutivas en el ‘Verde’, tras haber sido derrotado por el español en la misma instancia el año pasado. Esta vez, buscará revancha. Revisa en Depor el horario, la fecha, los canales y más detalles del encuentro. ¡No te lo pierdas!

Carlos Alcaraz se enfrenta a una nueva edición de Wimbledon en la temporada 2024. El tenista español, actualmente clasificado como número tres del mundo, se prepara para su cuarta participación en el Grand Slam sobre hierba. En la edición de 2023, Alcaraz venció a Novak Djokovic en la final, logrando su primer título en este torneo, lo que marcó un hito importante en su carrera y lo consolidó como una de las promesas más grandes del tenis actual.

En los cuartos de final de la edición actual, Alcaraz derrotó al estadounidense Tommy Paul con un marcador de 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2 para avanzar a las semifinales. Este triunfo no solo demuestra su consistencia y habilidades, sino también su capacidad para recuperarse y dominar después de un primer set desfavorable. Tras este triunfo, tendrá que enfrentarse contra Medvedev en las semifinales de Wimbledon 2024 será el sexto entre ambos.

Ambos se vieron las caras en este mismo escenario hace justo un año, donde Alcaraz mostró una clara superioridad, imponiéndose con un juego agresivo y táctico. Sin embargo, Medvedev tuvo una mejorar notable su rendimiento en el Verde, lo que lo hace un oponente más peligroso esta vez. Su reciente victoria sobre Jannik Sinner puso un importante impulso moral, demostrando que está en excelente forma y listo para desafiar a los mejores. Este encuentro promete ser un duelo emocionante, lleno de talento y estrategia, donde cada punto será crucial.

El historial de enfrentamientos entre Alcaraz y Medvedev favorece al español, quien ganó cuatro de los cinco partidos previos. Sin embargo, las dos victorias de Medvedev, combinadas con su mejora reciente, indican que no será un partido fácil para ninguno de los dos. Los aficionados al tenis esperan ver si Alcaraz puede mantener su dominio o si Medvedev logrará romper la racha y avanzar a la final.





¿A qué hora inicia el juego de Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev?

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev está programado para el viernes 12 de julio en el Court Central del All England Tennis Club. Aunque el horario exacto aún no se ha definido, es importante tener en cuenta que los partidos previos en Wimbledon suelen comenzar temprano en la mañana, según el horario de Perú. Sin embargo, aún no hay nada oficial al respecto. Para obtener la información más actualizada sobre el horario del partido, te recomendamos estar atento a las redes sociales y al sitio web de Depor. ¡No te pierdas ningún detalle de este emocionante duelo!





¿En qué canal TV ver Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev?

El encuentro de la semifinal de Wimbledon 2024 entre estos dos tenistas será transmitido en toda América Latina por ESPN y estará disponible en streaming a través de Star Plus. Además, los aficionados podrán seguir el partido en España por Movistar+. Asimismo, la cobertura completa estará disponible en Depor.com para quienes deseen seguir el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev. ¡No te lo puedes perder!





