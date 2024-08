Una final soñada por todos: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic; juventud contra experiencia. Uno de los reyes del tenis se enfrenta a uno de los jóvenes prodigios del deporte. El serbio y el español se verán las caras en el partido por la medalla de oro en individuales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Se espera un encuentro de tenis lleno de emoción, con Djokovic buscando completar su colección de trofeos con la presea dorada, mientras que Alcaraz, en sus primeros Juegos Olímpicos, también busca hacer historia. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre este emocionante duelo.

El recorrido del joven tenista español en París 2024 fue un verdadero reto. En las semifinales, logró vencer de manera clara al talentoso canadiense Félix Auger-Aliassime, con un resultado de 6-1, 6-1, mostrando su dominio en la cancha. Antes, en los cuartos de final, Alcaraz se enfrentó al exigente Tommy Paul. Este partido fue particularmente difícil para él, ya que tuvo que remontar un 2-5 en contra en el segundo set, ganando finalmente por 6-3, 7-6 (7).

Pese a esto, ‘Carlitos’ demostró un rendimiento excepcional en tierra batida y está decidido a conseguir su primera medalla olímpica. En esta temporada, además de ganar los torneos de Roland Garros y Wimbledon, también se coronó campeón en el Masters 1000 de Indian Wells. A sus 21 años, Alcaraz cuenta con un impresionante registro de 38 victorias y seis derrotas en 2024, y posee cuatro títulos de Grand Slam en su carrera (US Open 2022, Roland Garros y Wimbledon 2023 y 2024).

Por otro lado, el experimentado serbio, que busca el oro a toda costa, mostró un desempeño sólido, ganando en sets corridos por 6-4, 6-2 en una hora y 49 minutos. Este partido asegura una final soñada para los amantes del tenis, enfrentando al número 3 del ranking ATP. En su camino a la final, ‘Nova’ derrotó a Ebden en la primera ronda, a Rafael Nadal en la segunda, y a Koepfer en los octavos de final.

La última vez que Alcaraz y Djokovic se encontraron fue hace unas semanas en Wimbledon, en una final memorable donde el español se impuso con autoridad, logrando su segundo Grand Slam del año en tres sets. Sin embargo, este nuevo duelo es distinto: el serbio prometió buscar la medalla de oro, un logro que ha ansiado durante mucho tiempo para completar su palmarés.

Además, es relevante mencionar que Novak ya tiene experiencia en el escenario olímpico, habiendo ganado una medalla de bronce en Pekín 2008. Por otro lado, Carlos está participando por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Llega a esta competencia con una racha impresionante y está decidido a mantener su excelente estado de forma y continuar su exitoso camino, con el objetivo de añadir una medalla olímpica a su creciente lista de logros.





¿A qué hora juegan Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic?

Por la medalla de oro, el duelo entre Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic se jugará este domingo 04 de agosto a las 5:00 de la mañana en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 7:00 a.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 6:00 a.m. Asimismo, recuerda que en Depor podrás encontrar todas las novedades de ese encuentro.





¿En qué canales ver Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic?

El encuentro entre Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic será transmitido a través de la señal de Claro Sports para toda América Latina y también en su canal de YouTube. En Argentina, se transmitirá por TV Pública y por TyC Sports y DSports. En Chile, será transmitido por Chilevisión; en Colombia, por Caracol Sports; y en Ecuador, por RTS. En España, a través de Eurosport. Vía streaming estará disponible en RTVE Play y MAX.





