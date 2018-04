Argentina y Chile, protagonistas de históricos duelos de Copa Davis , volverán a medirse este fin de semana en San Juan luego de 18 años. El duelo será válido por las semifinales del Grupo 1 de la Zona Americana, el cual se jugará sin la gran figura albiceleste: Juan Martín del Potro , sexto del ranking mundial.

El primer duelo de esta serie de Copa Davis se disputará este viernes (12:00 pm, hora peruana) entre el argentino Nicolás Kicker y el chileno Nicolás Jarry. A continuación, el albiceleste Diego Schwartzman se medirá ante Christian Garín. Mientras que el sábado se jugará el duelo de dobles y el domingo los dos restantes de singles.



"No me siento la cabeza del equipo a pesar de ser el mejor en el ranking. Soy el más chico (25 años). La cancha está pesada y bien lenta, y no se siente la altura de San Juan (640 metros). Esperamos una gran serie de Copa Davis", afirmó Schwartzman en la previa.

El encuentro entre argentinos y chilenos será el primero desde la recordada "serie de los sillazos", ocurrida en Santiago de Chile en abril de 2000, cuando fanáticos locales lanzaron sillas contra el equipo albiceleste.

Argentina, que fue campeón de la Copa Davis en 2016 pero descendió rápidamente, emprenderá el camino de regreso al Grupo Mundial con una formación liderada por Diego Schwartzman, 15 del ranking, aunque sin el estelar Del Potro (6), quien renunció a jugar el certamen.

Del otro lado, Chile viene de superar en primera ronda a Ecuador (3-1) y se anima a soñar con un triunfo en suelo argentino con una formación comandada por el ascendente Nicolás Jarry (64), de buenos resultados en las últimas semanas.