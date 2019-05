Federer vs. Coric EN VIVO: juegan por los octavos de final Masters 1000 de Roma

Federer vs. Coric EN VIVO ONLINE | HOY | EN DIRECTO sigue el partido por los octavos de final del Masters 1000 de Roma desde las 10:00 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN. Para ver tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Federer y Coric será uno de los más atractivos en el torneo italiano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados a cuartos del Masters 1000 de Roma.

El mal tiempo en la capital de Italia provocó la suspensión de la jornada del miércoles en el Masters 1000 de Roma. Entonces, los encuentros fueron reprogramados para las primeras horas del jueves.

Es así como Roger Federer se medió a Joao Sousa por la segunda ronda un día después. La espera no afectó al suizo, quien dejó en el camino al portugués para avanzar a los octavos de final que se disputarán el mismo jueves.

‘Su Majestad’, quien estuvo fuera del Masters 1000 de Roma durante dos años consecutivos, se estrenó contra el número 37 del ránking ATP. El helvético necesitó de una hora y 21 minutos para vencer por 2-0 con parciales de 6-4 y 6-3.

El siguiente rival de Federer en el torneo será Borna Coric. El croata llegará al duelo con cierta ventaja, pues ha descansado desde el martes. Ese día venció al británico Cameron Norrie por la segunda ronda.

“Lo interesante es que yo jugué hoy, y él no. ¿Es una ventaja? ¿Una desventaja? No sé. Borna (Coric) es un rival duro. Perdí con él un par de veces el año pasado”, señaló el ‘Expreso suizo’ sobre el siguiente partido.

Federer y Coric se han enfrentado en cinco ocasiones desde el 2015. El suizo lleva ventaja de 3-2 en el historial. El último juego terminó con victoria para el número 3 del mundo en el torneo de Dubai.

Federer vs. Coric: horarios del partido



Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.

Con información de EFE

