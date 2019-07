Roger Federer vs. Matteo Berrettini: se enfrentan en octavos de final de Wimbledon 2019

Roger Federer vs. Matteo Berrettini chocan en la Cancha Central del All England Lawn Tennis y Croquet Club por los cuartos de final de Wimbledon 2019. La transmisión estará a cargo de ESPN desde las 10:15 a.m. (hora peruana).



Federer vs. Berrettini: horarios del partido

10:15 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:15 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

12:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

16:15 horas - Reino Unido

17:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Roger Federer acabó satisfecho por partida doble el sábado en Wimbledon. Venció al francés Lucas Pouille por 7-5, 6-2 y 7-6 (4) y marcó un nuevo récord en su historia, ya que es el único jugador en tener en su palmarés 350 victorias en el Grand Slam.

"El tercer set fue muy igualado y de no haberlo ganado nos habríamos pasado varias horas más sobre la pista, me temo", señaló el suizo, que ahora se las verá en octavos con el sorprendente italiano Matteo Berrettini, que levantó tres bolas de partido ante el argentino Diego Schwartzman para vencerlo por 6-7 (5), 7-6 (2), 4-6, 7-6 (5) y 6-3.

El esfuerzo del italiano, en el partido más largo del torneo, hasta el momento, con cuatro horas y 20 minutos de lucha, tendrá su premio, enfrentarse al hombre que más veces ha alcanzado los octavos en Wimbledon, con 17 llegadas.

La victoria de este sábado le sirve a Federer para igualar con el español Rafael Nadal, con 35 en lo que se lleva disputado de temporada. Los dos han superado al griego Stefanos Tsitsipas.

FUENTE: EFE

