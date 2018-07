Roger Federer está acostumbrado a romper marcas históricas, pero este martes perderá el puesto en uno de las más importantes. El español Feliciano López acaba de destronarlo en Wimbledon , el torneo predilecto de 'Su Majestad'.



Feliciano López inicia este martes su camino en Wimbledon ante el argentino Federico Delbonis. Así, cumplirá su 66 torneo consecutivo de Grand Slam, uno más que el suizo Roger Federer .



El zurdo español, un mes más joven que Roger Federer (36 años), será el jugador en activo con más torneos de Grand Slam disputados de forma consecutiva. En su caso, desde Roland Garros 2002 a esta edición de Wimbledon . Federer , con uno menos, inició la racha en el Abierto de Australia de 2000 y la cerró también en Melbourne, en el 2016.



"No he hablado con Feliciano sobre ello. Me alegro por él. Ha tenido una buena racha. Yo no, ya saben. No era mi preocupación número uno. Pero es agradable que cada vez más jugadores sean capaces de mantenerse en forma, como Feliciano y yo", dijo Federer este lunes tras vencer en su debut al serbio Dusan Lajovic.



"Nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde los europeos júnior sub 16 en Hatfield. Ha sido todo un camino hasta hoy, y podemos hablar de romper el uno al otro estos récords, aunque ahora es él el que rompe uno de los míos. Es algo grande", sentenció Federer .





Fuente: EFE y Depor