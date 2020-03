El cambio de fecha para setiembre del Roland Garros 2020, por parte de la Federación Francesa de Tenis (FFT), ha provocado un alborto. Pero sobre todo ha evidenciado que no existe comunicación entre las diferentes organizaciones del deporte de la raqueta.

Primero, el canadiense Vasek Pospisil, 93 del mundo y miembro del Consejo de Jugadores de la ATP, se quejó en su Twitter de que la organización del ‘major’ francés no les había consultado nada a los tenistas. Y ahora la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha salido a decir que tampoco estaba al tanto de este cambio.

Fue René Stammbach, integrante de la Board of Directors de la ITF, quien declaró en un medio suizo que "no sabía nada de esto. Discutimos posibles alternativas hace dos semanas, pero postergar Roland Garros no era una de ellas. Estoy sorprendido. No sé si tiene sentido”.

A pesar de este repentino cambio, la decisión ya está tomada y el segundo Grand Slam de año se disputará del 20 de septiembre al 4 de octubre de este año. Es una medida para frenar la pandemia del coronavirus que ha puesto en jaque al mundo entero.

