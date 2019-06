Wimbledon 2019: así se jugará la primera ronda del Grand Slam británico desde el All England Lawn Tennis

El número 1 del tenis masculino, Novak Djokovic, y la segunda clasificada del ránking femenino, Naomi Osaka, participarán este lunes en la jornada inaugural de Wimbledon 2019 frente al alemán Philipp Kohlschreiber y la kazaja Yulia Putintseva; mientras que el español Rafael Nadal, reciente ganador de Roland Garros, y el suizo Roger Federer, que viene de coronarse por décima vez en el torneo alemán de Halle, debutarán el martes.

El serbio, defensor del título, se medirá a un rival al que conoce bien y al que ya ha vencido en diez ocasiones, la última este año en el Masters 1000 de Indian Wells.

Osaka, que ha reconocido sentirse más aliviada luego de ceder su primera posición en el ránking mundial, también parte como favorita en su partido de primera ronda contra la 39 del mundo.

Punta de lanza de la 'NextGen' de la ATP, el germano Alexander Zverev (N.5) se medirá al checo Jiri Vesely (N.108), mientras que otro joven prodigio, el griego Stefanos Tsitsipas (N.6), se verá las caras con el italiano Thomas Fabbiano (N.102).

El vigente subcampeón, el sudafricano Kevin Anderson, que será el cuarto cabeza de serie pese a figurar como N.8 de la clasificación ATP, se enfrentará al francés Pierre-Hugues Herbert.

La estadounidense Venus Williams (N.44) será protagonista de un duelo generacional, pues a sus 39 años se medirá en la pista 1 a la jugadora más joven de la historia en integrar el cuadro principal de Wimbledon, su compatriota de quince años Cori Gauff (N.313).

La lista de cabezas de serie de Wimbledon, compuesta teniendo en cuenta el ránking de la ATP o de la WTA pero también los resultados en pasto, arroja diferencias con respecto a las clasificaciones mundiales.

En el cuadro masculino, Anderson pasó a ser el cuarto cabeza de serie, mientras que Rafa Nadal será el tercer favorito.

Entre los beneficiados aparecen el estadounidense John Isner (N.12 en el ránking ATP y cabeza de serie número 9) y el croata Marin Cilic (del N.18 al 13).

En el lado femenino la danesa Caroline Wozniacki pasa a ser la favorita número 14 pese a figurar en el escalón 19 en el ránking WTA. La estadounidense Serena Williams avanzó del puesto 11 al 10.

Muchos de los ojos de los aficionados al tenis estarán fijados este lunes en Tsitsipas, que en su tercera participación en Wimbledon figura como séptimo favorito, y es el hombre con mayor número de victorias en lo que va de temporada: 34, dos más que el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

Tsitsipas abre su concurso en el All England Club contra Fabbiano, después de que en 2018 alcanzara los octavos de final para ceder con el estadounidense John Isner. En 2017, el serbio Dusan Lajovic fue su verdugo en primera ronda.

Con tres títulos en su palmarés, dos de ellos este año, en Marsella y Estoril, además de la final de Dubai y del Mutua Madrid Open y las semifinales del Abierto de Australia y Roma, el jugador ateniense está llamado a convertirse en uno de los jugadores clave en el futuro para suceder a los Djokovic, Nadal y Federer.

Cruces de la primera ronda de Wimbledon:

Novak Djokovic vs. Philipp Kohlschreiber

Denis Kudla vs. Malek Jaziri

Ernests Gulbis vs. Leonardo Mayer

Hubert Hurkacz vs. Dusan Lajovic

Felix Auger-Aliassime vs. Vasek Pospisil

Grigor Dimitrov vs. Corentin Moutet (Q)

Lorenzo Sonego vs. Marcel Granollers (Q)

Ugo Humbert vs. Gael Monfils

Daniil Medvedev vs. Paolo Lorenzi

Pablo Carreno Busta vs. Alexei Popyrin (Q)

Jeremy Chardy vs. Martin Klizan

Bradley Klahn vs. David Goffin

Kyle Edmund vs. Jaume Munar

Kamil Majchrzak (Q) vs. Fernando Verdasco

Andrea Arnaboldi (Q) vs. Ivo Karlovic

Thomas Fabbiano vs. Stefanos Tsitsipas

Kevin Anderson vs. Pierre-Hugues Herbert

Janko Tipsarevic vs. Yoshihito Nishioka

Andreas Seppi vs. Nicolas Jarry

Marius Copil vs. Guido Pella

Stan Wawrinka vs. Ruben Bemelmans (Q)

Cedrik-Marcel Stebe vs. Reilly Opelka

Jozef Kovalik vs. Robin Haase

Prajnesh Gunneswaran vs. Milos Raonic

Karen Khachanov vs. Soonwoo Kwon (Q)

Marcos Giron vs. Feliciano Lopez (WC)

Steve Darcis vs. Mischa Zverev

Peter Gojowczyk vs. Roberto Bautista Agut

Benoit Paire vs. Juan Ignacio Londero

Roberto Carballes Baena vs. Miomir Kecmanovic

Pablo Cuevas vs. Damir Dzumhur

Jiri Vesely (Q) vs. Alexander Zverev

Dominic Thiem vs. Sam Querrey

Cristian Garin vs. Andrey Rublev

Hugo Dellien vs. John Millman

Guido Andreozzi vs. Laslo Djere

Gilles Simon vs. Salvatore Caruso (Q)

Yasutaka Uchiyama (Q) vs. Tennys Sandgren

Marton Fucsovics vs. Dennis Novak (Q)

Frances Tiafoe vs. Fabio Fognini

Marin Cilic vs. Adrian Mannarino

Joao Sousa vs. Paul Jubb (WC)

Federico Delbonis vs. Daniel Evans

James Ward (WC) vs. Nikoloz Basilashvili

Denis Shapovalov vs. Ricardas Berankis

Bernard Tomic vs. Jo-Wilfried Tsonga

Nick Kyrgios vs. Jordan Thompson

Yuichi Sugita (Q) vs. Rafael Nadal

Kei Nishikori vs. Thiago Monteiro (Q)

Denis Istomin vs. Cameron Norrie

Steve Johnson vs. Albert Ramos-Vinolas

Marco Cecchinato vs. Alex de Minaur

Jan-Lennard Struff vs. Radu Albot

Taylor Fritz vs. Tomas Berdych (PR)

Pablo Andujar vs. Mikhail Kukushkin

Casper Ruud vs. John Isner

Matteo Berrettini vs. Aljaz Bedene

Brayden Schnur (LL) vs. Marcos Baghdatis (WC)

Dominik Koepfer (WC) vs. Filip Krajinovic

Matthew Ebden vs. Diego Schwartzman

Lucas Pouille vs. Richard Gasquet

Alexander Bublik vs. Gregoire Barrere (Q)

Jay Clarke (WC) vs. Noah Rubin (Q)

Lloyd Harris vs. Roger Federer

Cabezas de serie masculinos [clasificación ATP]:

1. Novak Djokovic (SRB) [1]

2. Roger Federer (SUI) [3]

3. Rafael Nadal (ESP) [2]

4. Kevin Anderson (RSA) [8]

5. Dominic Thiem (AUT) [4]

6. Alexander Zverev (GER) [5]

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) [6]

8. Kei Nishikori (JPN) [7]

9. John Isner (USA) [12]

10. Karen Khachanov (RUS) [9]

11. Daniil Medvedev (RUS) [13]

12. Fabio Fognini (ITA) [10]

13. Marin Cilic (CRO) [18]

14. Borna Coric (CRO) [14], forfait

15. Milos Raonic (CAN) [17]

16. Gael Monfils (FRA) [15]

17. Matteo Berrettini (ITA) [20]

18. Nikoloz Basilashvili (GEO) [16]

19. Felix Auger-Aliassime (CAN) [21]

20. Gilles Simon (FRA) [25]

21. David Goffin (BEL) [23]

22. Stan Wawrinka (SUI) [19]

23. Roberto Bautista Agut (ESP) [22]

24. Diego Schwartzman (ARG) [24]

25. Alex de Miñaur (AUS) [29]

26. Guido Pella (ARG) [26]

27. Lucas Pouille (FRA) [28]

28. Benoit Paire (FRA) [32]

29. Denis Shapovalov (CAN) [27]

30. Kyle Edmund (GBR) [31]

31. Laslo Djere (SRB) [30]

32. Dusan Lajovic (SRB) [33]

Cabezas de serie femeninas [clasificación WTA]:

1. Ashleigh Barty (AUS) [1]

2. Naomi Osaka (JPN) [2]

3. Karolina Pliskova (CZE) [3]

4. Kiki Bertens (NED) [4]

5. Angelique Kerber (GER) [5]

6. Petra Kvitova (CZE) [6]

7. Simona Halep (ROU) [7]

8. Elina Svitolina (UKR) [8]

9. Sloane Stephens (USA) [9]

10. Aryna Sabalenka (BLR) [11]

11. Serena Williams (USA) [10]

12. Anastasija Sevastova (LAT) [12]

13. Belinda Bencic (SUI) [13]

14. Caroline Wozinacki (DEN) [19]

15. Qiang Wang (CHN) [15]

16. Marketa Vondrousova (CZE) [14]

17. Madison Keys (USA) [16]

18. Julia Goerges (GER) [17]

19. Johanna Konta (GBR) [18]

20. Anett Kontaveit (EST) [20]

21. Elise Mertens (BEL) [21]

22. Donna Vekic (CRO)[22]

23. Caroline Garcia (FRA) [23]

24. Petra Martic (CRO) [24]

25. Amanda Anisimova (USA) [26]

26. Garbiñe Muguruza (ESP) [27]

27. Sofia Kenin (USA) [28]

28. Su-Wei Hsieh (TPE) [29]

29. Daria Kasatkina (RUS) [30]

30. Carla Suárez Navarro (ESP) [31]

31. Maria Sakkari (GRE) [32]

32. Lesia Tsurenko (UKR) [33]

FUENTE: AFP y EFE

