El sábado 11 de octubre se llevó a cabo la final del torneo de Nike “Toma El Juego Lima”, una plataforma de fútbol callejero encabezada por jóvenes para expresar la alegría, libertad y creatividad de este deporte en torneos y actividades de barrio.

La final de Toma El Juego Lima de Nike reunió a más de 500 jóvenes que pudieron celebrar la cultura del fútbol callejero en un evento lleno de energía, donde los 12 equipos clasificados de Chorrillos y San Miguel – 8 masculinos y 4 femeninos – compitieron por la victoria del torneo callejero 3vs3 creado por Nike que nace en la comunidad.

"Toma el juego" de Nike llegó a su final. (Foto: Nike)

Más que un torneo, Toma El Juego es una plataforma cultural y deportiva dirigida a jóvenes que busca a las próximas leyendas locales, listas para tomar el juego y redefinirlo a su manera.

Con una experiencia hiperlocal, la gran final se celebró en una fábrica de madera abandonada en el barrio del Rímac, donde todos los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo, comida, arte, moda y cultura urbana. La gran sorpresa de la noche fue la participación de las estrellas del fútbol como Jefferson Farfán, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Hernán Barcos y jóvenes promesas como Alessandro Burlamaqui, Maria Alejandra Espejo y Lupita Rodriguez.

“Ha sido una experiencia increíble poder ver a estos galácticos jugar la final de Toma El Juego Lima, hemos visto mucho talento y creatividad en la cancha. Estamos seguros que todos nos hemos quedado con ganas de más”, comentó Jefferson Farfán

3 Balas Urbanas fue el equipo que se llevó el trofeo del torneo masculino y Furia del Sur el del torneo femenino. Con esta primera edición, Toma El Juego busca llevar el fútbol callejero más lejos, fomentando la conexión con atletas más allá de la cancha. Una plataforma que continuará definiendo las reglas del juego para la próxima generación de leyendas locales.

